„Ryzen 7 9850X3D“ pastebėtas veikiantis su DDR5-9800 atmintimi
Nauja diena, naujas „Ryzen 7 9850X3D“ nutekėjimas arba galbūt reklama. Nuotrauka, kurioje tariamai matomas procesorius, veikiantis ASUS biudžetinėje pagrindinėje plokštėje su AMD B850 lustu, buvo paskelbta kinų socialinėje platformoje, o vėliau ją perėmė HXL. Ekrano nuotraukoje matoma, kad sistemos data nustatyta 2037 m., bet, be to, atrodo, kad patvirtinama, jog procesorius veikia iki 5,3 GHz dažniu ir palaiko greitą atmintį.
Ekrane rodoma, kad atmintis veikis DDR5-9800 greičiu, artimu DDR5-10000 ribai, kuri paprastai pasiekiama tik „Intel“ procesoriams. Tai rodytų, kad AMD dirba prie greitesnio DDR5 palaikymo. Arba ASUS inžinierius, testuojantis platformą, tiesiog linksminasi su bendruomene.
