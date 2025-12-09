Testai rodo, kad „Windows“ ir „SteamOS“ su diskrečiomis vaizdo plokštėmis turi panašią spartą žaidimuose
Naujausi „Ars Technica“ atlikti testai rodo, kad „SteamOS“ našumo pranašumas prieš „Windows 11“ iš esmės išnyksta, o kartais netgi pasikeičia į priešingą pusę įrenginiuose su diskrečia grafine plokšte. Be to, „Valve“ „Linux“ distribucija ir suderinamumo sluoksnis, atrodo, pablogina našumo problemas GPU su tik 8 GB VRAM.
Norėdama išsamiau išnagrinėti šį klausimą, „Ars Technica“ atliko kelių žaidimų testavimą su įvairiomis „Radeon“ vaizdo plokštėmis. Šis leidinys sukūrė testavimo sistemą, panašią į „Valve“ būsimą „Steam Machine“ mini kompiuterį, su „AMD Ryzen 7 7700X“ procesoriumi, „Asrock B650 Pro RS“ pagrindine plokšte ir 32 GB DDR5-6000 RAM.
Nors žaidimų našumas skiriasi, kai kurios tendencijos yra akivaizdžios. Abi operacinės sistemos iš esmės yra lygiavertės žaidimuose „Cyberpunk 2077“, „Returnal“ ir „Assassin’s Creed Valhalla“, o tai yra įspūdingas „SteamOS“ pasiekimas, atsižvelgiant į jos suderinamumo sluoksnio našumą.
Tačiau palyginimas tampa neaiškesnis, kai įjungiamas ray tracing. „Windows“ pirmauja „Cyberpunk“ su „Ultra RT“, o „SteamOS“ neatsilieka „Returnal“ su „Epic RT“ nustatymu, išskyrus 8 GB „Radeon RX 7600“. Abiejuose žaidimuose ray tracing pasiekia GPU ribotą VRAM limitą, dėl ko kadrų dažnis smarkiai sumažėja.
Apskritai, rezultatai kelia susirūpinimą, atsižvelgiant į tai, kad „Steam Machine“ specialiai pritaikytas GPU labai panašus į RX 7600 ir turi tik 8 GB GDDR6 VRAM. „Valve“ žino apie šią problemą ir dirba prie jos sprendimo. „Ars Technica“ testavimui buvo naudojamas naujausia „SteamOS“ versija, kuris šiuo metu yra optimizuotas nešiojamajam „Steam Deck“. „Valve“ tikriausiai išleis atnaujintus tvarkykles prieš „Steam Machine“ paleidimą kitų metų pradžioje.
Šie testai taip pat padeda paaiškinti, kodėl „Valve“ „Linux“ distribucija dar nėra visuotinai prieinama. Planuojamas oficialus išleidimas rankose laikomiems kompiuteriams ir staliniams kompiuteriams, tačiau tikėtina, kad prieš tai reikės atlikti papildomus vidinius testus ir optimizavimą, kad visi galėtų ja naudotis.
Naujausi komentarai