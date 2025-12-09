„Paramount“ siūlo didesnę sumą už „Warner Bros“ nei „Netflix“
„Paramount Skydance“ atvėrė naują frontą kovoje dėl „Warner Bros. Discovery“, tiesiogiai akcininkams pateikdama priešišką pasiūlymą. Šis žingsnis paaštrina kelis mėnesius trunkantį konkursą dėl vieno iš vertingiausių Holivudo žiniasklaidos portfelių kontrolės. Tai įvyko vos kelias dienas po to, kai „Netflix“ sutiko įsigyti studijos filmų, televizijos ir transliacijų verslą už 82,7 mlrd. JAV dolerių.
„Paramount“ akcininkams siūlo visiškai grynaisiais pinigais apmokamą sandorį, kurio vertė – 30 JAV dolerių už akciją, o „Warner Bros. Discovery“ vertė – 108,4 mlrd. JAV dolerių. Šis pasiūlymas atitinka pasiūlymą, kurį WBD valdyba atmetė praėjusią savaitę, ir yra paremtas Ellison šeimos bei „RedBird Capital“ nuosavu kapitalu, taip pat 54 mlrd. JAV dolerių skolos finansavimu iš didžiausių bankų. Ankstyvieji prekybos rezultatai atspindėjo atsinaujinusią kovą: „Paramount“ akcijos pakilo, „Warner Bros. Discovery“ akcijos pakilo, o „Netflix“ akcijos nukrito.
„Netflix“ sandoris apima WB filmų ir televizijos studijas, HBO/„HBO Max“ ir susijusius turinio bei licencijavimo verslus, o kiekvienos akcijos vertė yra 27,75 JAV dolerio. Senosios linijinės tinklų – WBD „Global Networks“ turtas – neįeina į sandorį ir bus atskirtos į atskirą viešąją bendrovę.
„Paramount“, priešingai, siūlo pirkti visą bendrovę, įskaitant kabelinės ir transliavimo verslą. Ellison teigė, kad šis skirtumas daro jo pasiūlymą patrauklesnį, pridurdamas, kad „Paramount“ siūlo beveik 18 mlrd. JAV dolerių daugiau grynųjų pinigų nei „Netflix“. Jis taip pat užsiminė, kad „Paramount“ galėtų viršyti savo dabartinį pasiūlymą.
Pagrindinis ginčo objektas yra WBD kabelinių tinklų likimas, kuriuos WBD planuoja 2026 m. atskirti į atskirą bendrovę „Discovery Global“. Ellison sakė, kad jis vertina linijinius aktyvus 1 doleriu už akciją, o tai yra suma, kuri yra gerokai mažesnė už WBD vidinį įvertinimą. Šis skirtumas pabrėžia platesnius nesutarimus dėl to, kiek tradicinės televizijos verslo vertė yra transliacijų rinkoje.
Reguliavimo strategija tapo dar vienu spaudimo tašku. Ellison sakė, kad mažesnis „Paramount“ mastas leistų greičiau gauti patvirtinimą, ir atkreipė dėmesį į palankius santykius su Trump administracija, kurią jis apibūdino kaip remiančią išplėstą konkurenciją. Jis teigė, kad leisti didžiausiai transliacijų paslaugai perimti trečiąją rinkos dalyvę būtų antikonkurencinis veiksmas ir susilauktų didesnio dėmesio nei „Paramount“ ir WBD susijungimas.
„Netflix“ jau sutiko su didelėmis baudomis už sandorio nutraukimą, jei reguliavimo institucijos jį užblokuotų, o WBD turės sumokėti baudą, jei pasirinks kitą pirkėją. Šios sąlygos dar labiau sustiprina akcininkų nuotaikas – būtent šią auditoriją Ellison dabar bando paveikti, bandydamas pakeisti pardavimo kryptį, kuri dar prieš kelias dienas atrodė nuspręsta.
Naujausi komentarai