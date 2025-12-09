Atrodo brangiau, nei kainuoja. O kaip veikia? „Sandberg Streamer“ mikrofono apžvalga
Intro
Vienas mano kolega, pamatęs kokį mikrofoną šiandien apžvelginėju, manė, kad taip atrodančios technikos kaina negali būti mažesnė nei 200 eurų. Pasakius, kad tapimas šio mikrofono savininku atsieis vos 50 eurų, pamačiau nuostabą, kurią pakeitė abejonės, ar įspūdingas fasadas neslepia nuviliančios garso kokybės.
„Sandberg Streamer“ atrodo lyg būtų paimtas iš studijos, kur dar vakar Justinas Jarutis įrašė savo naujausią hitą. Nepaisant to, su muzikos kūrimu jis neturi nieko bendro – pagrindinė šio produkto paskirtis yra fiksuoti ne tokius dainingus „Twitch“ ar „Youtube“ platformoje transliuojančių kūrėjų balsus. Šioje apžvalgoje bandysime išsiaiškinti, ar profesionaliai atrodančios detalės slepia pakankamai geros kokybės mikrofoną.
