„Google“ ir „Apple“ bendradarbiauja, kad perėjimą tarp ekosistemų padarytų lengvesnį
Remiantis nauju pranešimu, „Google“ ir „Apple“ bendradarbiauja, kad perėjimas iš vienos mobiliosios operacinės sistemos į kitą taptų lengvesnis nei bet kada anksčiau. Pirmasis šio darbo rezultatas matomas naujausioje „Android Canary“ versijoje, kuri buvo ką tik išleista.
Ji skirta tik kūrėjams, ir praeis šiek tiek laiko, kol patobulinta perėjimo funkcija pasirodys „Android Beta“ versijoje, jau nekalbant apie stabilią versiją, bet darbas jau vyksta, taigi tai tik laiko klausimas.
„Apple“ savo ruožtu įtrauks šią funkciją į būsimą „iOS 26“ versiją. Matyt, turėtume tikėtis, kad iš „Android“ į „iOS“ ir atvirkščiai bus galima perkelti daugiau duomenų tipų nei bet kada anksčiau. Taip pat bus pridėta daugiau funkcijų.
Iki šiol norint pereiti iš „iOS“ į „Android“ reikėjo naudoti programėlę „Android Switch“, o norint pereiti iš „Android“ į „iOS“ – programėlę „Move to iOS“. Tačiau ši nauja funkcija, kuri bus įdiegta abiejose operacinėse sistemose, padarys perėjimą daug sklandesnį.
Naujausi komentarai