Dar prieš išleidimą paskelbtos pagrindinės „Realme Narzo 90“ ir „Narzo 90x“ specifikacijos
„Realme“ atskleidė pagrindines būsimos „Narzo 90“ serijos, kurios pristatymas Indijoje numatytas gruodžio 16 d., specifikacijas. „Realme Narzo 90x“ bus įrengta 7000 mAh baterija su 60 W greito įkrovimo funkcija. Jis bus aprūpintas 144 Hz atnaujinimo dažnio ekranu su 1200 nitų ryškumu.
Telefonas taip pat turės 50 MP „Sony“ pagrindinę galinę kamerą. „Realme“ teigia, kad telefonas gali pasiūlyti iki 23,6 valandų vaizdo įrašų peržiūros internete nuo vieno įkrovimo. Jis taip pat turės „AI Eraser“ ir „AI Ultra Clarity“ funkcijas.
„Realme“ atskleidė, kad „Narzo 90“ taip pat turės 7000 mAh bateriją, palaikančią 60 W laidinį įkrovimą. Telefonas turės 4000 nitų ekraną, IP66/68/69 reitingą ir dvi 50 MP galines kameras. Kompanija pažymi, kad telefonas gali užtikrinti 24 valandas vaizdo transliacijos internetu, kai baterija yra visiškai įkrauta.
Kaip minėta, „Realme Narzo 90“ serija debiutuos Indijoje gruodžio 16 d. Telefonus bus galima įsigyti per „Amazon India“ ir oficialią „Realme“ internetinę parduotuvę.
