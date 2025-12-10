Aukštos klasės, didelės talpos DDR5 atmintis dabar kainuoja daugiau nei RTX 5090
Kinijos atminties gamintojas „Asgard“ pradėjo prekiauti dviem didelės talpos DDR5 rinkiniais, kurie dabar kainuoja daugiau nei geriausios vaizdo plokštės. Nauji „Thor 192 GB“ ir „Valkyrie 256 GB“ rinkiniai pasirodė JD parduotuvėje, o 256 GB „Valkyrie“ modelis šiuo metu kainuoja 16 999 RMB. Palyginimui, „NVIDIA GeForce RTX 5090 D V2“, tik Kinijoje parduodamas flagmanas, oficiali rekomenduojama kaina yra 16 499 RMB, taigi šis atminties rinkinys yra maždaug 500 RMB brangesnis už tą vaizdo plokštę.
„Thor“ rinkinys siūlo 192 GB atminties, susidedančios iš keturių 48 GB modulių, o „Valkyrie“ rinkinys – 256 GB atminties, susidedančios iš keturių 64 GB atminties kortelių. Abu rinkiniai yra DDR5-6000 greičio ir naudoja „SK Hynix M-die“ lustus. „Thor“ rinkinys yra sukonfigūruotas su CL28-36-36-72 laiko parametrais, o „Valkyrie“ rinkinys veikia su CL32-45-45-90 parametrais.
JD svetainėje 192 GB „Thor“ rinkinys kainuoja 8599 RMB, o tai pagal dabartinį valiutos kursą sudaro maždaug 1200 USD. 256 GB „Valkyrie“ rinkinys iš pradžių buvo parduodamas už 14 599 RMB, arba maždaug 2060 USD, tačiau „Asgard“ jau pakėlė kainą iki 16 999 RMB, maždaug 2400 USD. Tai rodo, kaip greitai DRAM tiekėjai gali koreguoti mažmenines kainas, kai paklausa yra didelė, o pasiūla ribota.
JAV rinkoje „PC Part Picker“ nepateikia jokių 256 GB rinkinių, tačiau „Corsair“ 192 GB rinkinys (keturi 48 GB moduliai) jau kainuoja 2249 USD ir daugiau, taigi kaina taip pat viršija RTX 5090 rekomenduojamą kainą. Lietuvoje situacija dar blogesnė, „G.Skill Flare X5“ 64 GB x 4 komplektas pardavinėjamas už 3118 eurų.
Dar prieš kelis mėnesius 192 GB ir 256 GB DDR5 rinkinius dažnai buvo galima rasti už mažiau nei 1000 USD. Dabartinis AI bumas ir nuolatinis DRAM trūkumas tai pakeitė, suteikdami atminties gamintojams galimybę pakelti kainas tiek vartotojams, tiek serveriams skirtų produktų.
https://www.tweaktown.com/news/109259/samsung-shifts-focus-from-hbm-to-ddr5-modules-ddr5-ram-results-in-far-more-profits-than-hbm/index.html
Manau, kad ilgai nesitęs, žinant kaip lengva didinti gamybą, nebent kartel hynix, micron ir Samsung nutars, kad jiems tenkina maži pardavimai su didžiule marža…o buvo laikai kai dram pirkai ir į kainą nežiūrėjai.