„Intel“ vis sunkiau sekasi „pasidaryk pats“ rinkoje. Pajamos Vokietijoje rekordiškai žemos
„Intel“ įtaka vartotojų procesorių rinkoje kasdien silpnėja, bet kas galėjo būti priežastis, dėl kurios praėjusią savaitę jos pajamos sumažėjo iki mažiau nei 5 %?
„Mindfactory“ pardavė 3655 AMD procesorius, įskaitant AM4 ir AM5 suderinamus lustus. „Intel“, kita vertus, per visą savaitę pardavė tik 250 vienetų. Iš tų 250 vienetų tik 40 vienetai buvo naujausi „Intel Arrow Lake“, o LGA 1700 suderinami lustai, tokių procesorių kaip „Intel“ 12-os, 13-os ir 14-os kartos, parduota beveik 200 vienetų. Kaip ir anksčiau, matome, kad pardavimuse dominuoja „Ryzen 7 9800X3D“, po jo eina „Ryzen 7 7800X3D“ ir kiti „Ryzen 9000“, „Ryzen 7000“ ir net AM4 suderinami „Ryzen 5000“ serijos procesoriai.
Bendroji AMD rinkos dalis išlieka 93,6 % (95,05 % pajamų), o vidutinė pardavimo kaina yra 310 eurų. „Intel“ dabar užima tik 6,4 % (4,95 % pajamų) rinkos dalį, o vidutinė pardavimo kaina yra 236 eurai. Nepaisant mažesnės vidutinės pardavimo kainos, „Intel“ negali pasigirti jokiais pagerėjimais, nes neturi stiprių konkurentų tokiems procesoriams kaip „Ryzen 9800X3D“ ir 7800X3D. Be to, matome, kad Intel 14-osios kartos procesoriai tampa brangesni, o tai galėtų paaiškinti, kodėl „Intel“ procesoriai dabar parduodami dar mažiau nei anksčiau.
