„Tesla“ yra nepatikimiausia naudotų automobilių markė Amerikoje
Remiantis „Consumer Reports“ 2025 m. naudotų automobilių patikimumo tyrimu, „Tesla“ yra nepatikimiausia naudotų automobilių markė JAV. Ji užėmė paskutinę vietą tarp 26 automobilių markių, surinkusi 31 patikimumo balą – mažiau nei „Jeep“ (32), „Ram“ (35) ir „Chrysler“ (36). Tyrime buvo vertinamas 5–10 metų senumo modelių patikimumas antrinėje rinkoje.
Nors rezultatai gali atrodyti kaip griežtas „Tesla“ pasmerkimas, ataskaitoje pažymima, kad bendrovė pagerino savo automobilių gamybos kokybę. Visi naujausi jos modeliai dabar pasižymi „geresniu nei vidutinis patikimumu“, o „Tesla“ yra tarp 10 geriausių prekių ženklų „Consumer Reports“ naujų automobilių patikimumo reitinguose, aplenkdama tokius pripažintus automobilių gamintojus kaip „Ford“, „Chevrolet“, „Mercedes-Benz“, „Audi“ ir „Volkswagen“.
Nors naujesni „Tesla“ automobiliai yra patikimesni nei senesni modeliai, bendrovė išleido keletą atšaukimų daugumai savo gaminių, įskaitant flagmaną „Model S“ ir visiškai naują „Cybertruck“. Anksčiau šiais metais „Tesla“ atšaukė daugiau nei 46 000 „Cybertruck“ automobilių, kad pataisytų išorinę panelę, kuri nebuvo tinkamai pritvirtinta ir galėjo atsikabinti važiuojant.
Atsakingi ir protingi šiuo metu neperka Teslų ir neremia Musko.
Neperka, nes gamina šudinas mašinas. Dėl visų meme su nazi car, tai iki Opel ir Volkswagen kokybės dar toli.