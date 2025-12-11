„iPhone Fold“ jau ateinančiais metais užims 22 % sulenkiamų telefonų rinkos
Gandai sklando, kad pirmasis „Apple“ sulenkiamas telefonas, plačiai žinomas kaip „iPhone Fold“, bus išleistas kitais metais. Nors lūkesčiai yra dideli, naujasis pranešimas dabar pateikia aiškesnį vaizdą apie jo galimą poveikį sulenkiamų išmaniųjų telefonų rinkai.
Remiantis rinkos tyrimų bendrovės IDC pranešimu, sulenkiamas „iPhone“ 2026 m. turėtų užimti daugiau nei 22 % pasaulinės sulenkiamų telefonų rinkos. Pasak bendrovės, „iPhone Fold“ turėtų užimti 34 % sulenkiamų telefonų rinkos vertės dėl gandų apie 2400 JAV dolerių kainą.
Sulenkiamų telefonų kategorija, kaip pranešama, sulauks didesnio vartotojų susidomėjimo dėl naujo „iPhone“, „Samsung Galaxy Z TriFold“ ir „Huawei“ sulankstomų telefonų. Gandai sklando, kad „iPhone Fold“ turės 5,8 colių ekrano dangtelį, 7,58 colių lankstų vidinį ekraną ir didesnę bateriją nei „iPhone 17 Pro Max“.
