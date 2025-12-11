„Xiaomi“ užsimena, kad greitai sulauksime „Redmi Note 15“ išleidimo globaliai
„Redmi Note 15“ įrenginiai debiutavo Kinijoje rugpjūčio mėnesį, o netrukus bus pristatyti ir tarptautiniu mastu – tačiau reikia nepamiršti, kad, nepaisant panašių (ar identiškų) pavadinimų, Kinijos ir pasauliniai modeliai paprastai skiriasi.
Neseniai jau matėme nemažai nutekėjusios informacijos apie šią seriją, įskaitant mažmenininkų sąrašus, taigi oficialus išleidimas greičiausiai yra labai artimas. Tai patvirtindama, šiandien „Redmi“ pradėjo reklamuoti „Note 15 5G“ Indijoje.
Kaip matote, šis telefonas turės „108 Master Pixel Edition“ versiją su 108 MP pagrindine kamera. Neaišku, kuo ši 108 MP kamera skirsis nuo „Redmi Note 14“ 108 MP kameros. Tačiau gana aišku, kad „Note 15 5G“ rinkodara bus sutelkta į kamerą.
Remiantis ankstesniais gandais, jis turi 6,83 colių FHD+ AMOLED ekraną, „Snapdragon 6 Gen 3“ procesorių, 8 GB RAM, 256 GB atminties, 8 MP ultraplataus kampo kamerą šalia 108 MP pagrindinės kameros, 20 MP savęs fotografavimo kamerą ir 5520 mAh bateriją, palaikančią 45 W laidinį įkrovimą. Taigi, palyginti su savo pirmtaku, jis turi šiek tiek didesnį ekraną ir šiek tiek didesnę bateriją, taip pat kitokį lustą.
