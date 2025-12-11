„Samsung Galaxy S26“ naudos „Galaxy S25“ kamerų sistemą
„Samsung“ jau keletą metų laikosi nuoseklaus požiūrio į savo bazinio „Galaxy S“ serijos modelio kameras. Sausį pasirodęs „Galaxy S25“ turi tą pačią trigubą kamerą kaip ir „Galaxy S24“, kuris savo ruožtu turėjo identišką kameros aparatūrą kaip ir „Galaxy S23“. Naujas Pietų Korėjos leidinio „The Elec“ pranešimas rodo, kad būsimasis „Galaxy S26“ turėtų naudoti tuos pačius kameros modulius kaip ir „Galaxy S25“.
Tai reiškia 50 MP pagrindinę kamerą (1/1,56 colio), 10 MP teleobjektyvą (1/3,94 colio) su 3 kartų optiniu priartinimu ir 12 MP ultraplačią kamerą (1/2,55 colio). Tačiau tai nebuvo pirminis planas. Toje pačioje ataskaitoje teigiama, kad „Samsung“ planavo atnaujinti „Galaxy S26“ jutiklius ir padidinti pradinę kainą, tačiau „iPhone 17“ išleidimas pakeitė šiuos planus.
„Apple“ sprendimas atnaujinti „iPhone 17“ į 120 Hz „ProMotion LTPO OLED“ ekraną ir 256 GB bazinę atmintį, išlaikant 799 JAV dolerių pradinę kainą, paveikė „Samsung“ sprendimą. Tai tariamai paskatino „Samsung“ paskutinę minutę nuspręsti atsisakyti „Galaxy S26“ kameros atnaujinimų, kad prietaisas galėtų atitikti 799 JAV dolerių pradinę kainą.
Dabar tikimasi, kad tai taip pat lems „Galaxy S26“ gamybos grafiko atidėjimą, nes „Samsung“ turės perprojektuoti jo vidinius komponentus. „Galaxy S26 Ultra“ masinė gamyba turėtų prasidėti šį mėnesį, o „Galaxy S26“ ir „S26+“ gamyba prasidės 2026 m. pradžioje.
Marketingas ir nieko daugiau tie jų atnaujinimai.Pvz. Samsung 20 FE 2020m. ekranas Resolution 1080 x 2400 pixels, 20:9 ratio (~407 ppi density) Samsung 25 FE 2025m. 1080 x 2340 pixels, 19.5:9 ratio (~385 ppi density) Reiškia per penkis metus bent šioje vietoje kiek prasčiau patapo…..