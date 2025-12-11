AMD išleido „FSR Redstone“, kuris yra skirtas tik „Radeon RX 9000“ serijai
AMD oficialiai pristatė „FSR Redstone“ technologijų paketą, po to, kai praėjusį mėnesį buvo išleista ribota versija „COD Black Ops 7“ žaidime. Nepaisant lūkesčių, AMD neišleidžia visų keturių pagrindinių „Redstone“ komponentų, nes bent vienas iš jų bus prieinamas tik 2026 m. Viena funkcija bus prieinama tik viename žaidime (COD). Visas paketas skirtas tik RDNA4 GPU.
Pirmiausia reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad AMD oficialiai keičia savo „super raiškos“ paketo pavadinimą. FSR technologija nebėra susijusi tik su raiškos didinimu ir kadrų generavimu. AMD kopijuoja NVIDIA DLSS paketą, pridedant daugiau technologijų. Dėl šios priežasties nebuvo prasmės jį vadinti tiesiog FSR 5 ar panašiai. Atrodo, kad FSR raiškos didinimas nėra atnaujintas. Skaidrėje aiškiai nurodyta „buvęs FSR 4“, taigi šis komponentas (jau naudojęs mašininį mokymąsi) yra tas pats. AMD pakartoja, kad ši technologija yra prieinama tik „Radeon RX 9000“ serijoje ir tik su žaidimais, kurie jau palaikė FSR 3.1 (tai yra tiesioginis pakaitalas). Tai leidžia AMD teigti, kad iki šių metų pabaigos bus palaikoma daugiau nei 200 žaidimų.
„FSR Redstone“
- „FSR Upscaling“: daugiau nei 200 žaidimų iki šių metų pabaigos.
- „FSR Frame Generation“: daugiau nei 30 žaidimų iki šių metų pabaigos.
- „FSR Ray Regeneration“: tik COD:B07, vėliau bus daugiau.
- „FSR Radiance Caching“: paleidimas 2026 m. Tik „Radeon RX 9000“ serijai.
„FSR Frame Generation“, anksčiau reklamuota kaip „ML Frame Generation“ ir kai kurių naudotojų neteisingai vadinta „multi-frame gen“, taip pat yra „Redstone“ dalis. Ši technologija iki metų pabaigos bus įdiegta tik 30+ žaidimuose. AMD teigia, kad ji sukurta siekiant užtikrinti „sklandų ir aukštą kadrų dažnį“ ir kad ji naudoja neuroninį tinklą, treniruotą sudėtingose situacijose. Ji skirta riboti laikinus artefaktus ir ištaisyti kai kurias šešėlių metimo problemas, kaip parodyta F1 25 skaidrėje.
„AMD Radiance Caching“ bus paleista ne šiais metais, o 2026 m. (žaidimų sąrašo ir datų dar nėra). Ji pagreitins spindulių sekimą. „Radiance Caching“ yra visuotinio apšvietimo technika, kai renderis apskaičiuoja brangų netiesioginį apšvietimą ribotame scenos taškų rinkinyje, išsaugo šiuos rezultatus ir tada juos pakartotinai naudoja interpoliacijos būdu artimiems pikseliams ar šešėlių taškams. Tai sumažina spindulių ir atspindžių, kuriuos reikia atsekti, skaičių, todėl netiesioginis apšvietimas, spalvų išsiliejimas ir švelnus atspindžių apšvietimas gali būti apytikriai apskaičiuoti greičiau, jei apšvietimas tarp talpyklos taškų nekinta pernelyg staigiai.
Galiausiai, „FSR Ray Regeneration“ netrukus bus įdiegta į daugiau žaidimų, tačiau šiuo metu ji yra prieinama tik „COD Black Ops 7“. Tai yra žaidimo vidinis įdiegimas, o tai reiškia, kad palaikymas priklausys nuo kūrėjų. Spindulių regeneracija padės sukurti realistišką apšvietimą ir atspindžius, panašiai kaip NVIDIA DLSS spindulių rekonstrukcija.
AMD patvirtino, kurie žaidimai gaus „Redstone“ atnaujinimą. Turėkite omenyje, kad šiame sąraše yra žaidimai, turintys vieną ar daugiau funkcijų.
šaltiniai. Jie galbūt jau turėjo prieigą prie šios technologijos kai kuriuose žaidimuose ir gali pasidalinti realia patirtimi. Gana nuvilia tai, kad tai nėra netgi pilnas „Redstone“ paketo išleidimas ir, dar svarbiau, nepaisant to, ką kai kurie AMD vadovai bandė užsiminti, jis nepalaiko RDNA2 ar RDNA3 architektūrų.
