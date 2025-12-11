Teigiama, kad NVIDIA sukūrė technologiją, kuri leis sekti vaizdo plokščių kontrabandą
NVIDIA, kaip pranešama, sukūrė lustų sekimo technologiją, kuri tiksliai nustatys, kur yra naudojami jos GPU. Remiantis „Reuters“ pranešimu, ši technologija yra programinė įranga, kuri tiksliai nustato, kur ir kaip naudojami jos lustai, siekiant kovoti su GPU kontrabandos tinklais, kurie bando išvengti oficialių JAV sankcijų. Pavyzdžiui, naujausių NVIDIA „Blackwell“ GPU draudžiama parduoti Kinijos įmonėms, o GPU kontrabandininkai kitose šalyse gali juos įsigyti ir eksportuoti, apeidami oficialias JAV sankcijas. Visai neseniai NVIDIA gavo Trump administracijos leidimą parduoti savo H200 „Hopper“ GPU Kinijos klientams, tačiau tai netaikoma galingesnei „Blackwell“ kartai.
Mes diegiame naują programinės įrangos paslaugą, kuri leidžia duomenų centrų operatoriams stebėti visų savo AI GPU parkų būklę ir atsargas. Šis kliento įdiegtas programinės įrangos agentas naudoja GPU telemetriją, kad stebėtų parko būklę, vientisumą ir atsargas.
„Reuters“
NVIDIA, kaip pranešama, planuoja panaudoti savo vidinius GPU konfidencialaus skaičiavimo pajėgumus, kuriuos tikriausiai valdo GPU mikroarchitektūros operaciniai branduoliai. Šie branduoliai paprastai naudojami duomenų srautui ir saugumui valdyti, tačiau šį kartą jie valdys CUDA programinę įrangą naudojančių sistemų buvimo vietą. Pirmieji šį procesą praeis dabartiniai NVIDIA „Blackwell“ lustai, kurie, palyginti su ankstesniais „Hopper“ ir „Ampere“ GPU, siūlo patobulintas saugumo funkcijas. Procesas, kurio metu nustatoma GPU skaičiavimo klasterio vieta, vadinamas „patvirtinimu“. Tai galėtų padėti JAV sankcijoms užkirsti kelią GPU kontrabandos tinklams. Tačiau, kadangi tai yra tik vietos sekimo paslauga, lieka neaišku, kokių veiksmų bus imtasi, kai GPU bus aptiktas subjekto, įtraukto į JAV eksporto juodąjį sąrašą, teritorijoje.
