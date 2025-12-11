„Microsoft“ tenka susidurti su realybe dėl AI, nes nesugeba pasiekti tikslų
„Microsoft“ pastangos padaryti dirbtinį intelektą savo produktų strategijos pagrindu susiduria su pasipriešinimu iš tų pačių klientų, kurie, kaip tikėtasi, turėtų jį priimti. Keli „Azure“ pardavimo padaliniai nepasiekė ambicingų augimo tikslų, susijusių su „Foundry“ – „Microsoft“ dirbtinio intelekto modelių ir agentų kūrimo įrankių rinka. Reaguodama į tai, bendrovė sumažino šių metų augimo lūkesčius, o tai yra neįprastas žingsnis bendrovei, kuri paprastai kasmet didina kvotas. Šis trūkumas rodo, kad įmonės vis dar nedrįsta daugiau investuoti į dirbtinį intelektą, netgi nepaisant to, kad „Microsoft“ reklamuoja agentų sistemas kaip kitą didelį pokytį darbo vietos kompiuterijoje.
„Foundry“ yra pagrindinis „Microsoft“ vizijos elementas, susijęs su autonominiais dirbtinio intelekto agentais, galinčiais atlikti daugiažingsnius uždavinius su minimaliu priežiūros lygiu. Bendrovė pristatė šias priemones kaip būdą įmonėms automatizuoti viską, nuo duomenų apdorojimo iki ataskaitų rašymo, ir sustiprino šią žinią naujais „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ agentais, pristatytais neseniai vykusiuose kūrėjų renginiuose.
Tačiau daugelis įmonių, investavusių į šias priemones, jų nenaudoja, o tai rodo nuolatinį susirūpinimą dėl tikslumo, trapumo ir didelės rizikos klaidų. Anoniminiai šaltiniai „The Information“ pranešė, kad vienas „Azure“ padalinys praėjusius fiskalinius metus paprašė pardavėjų padidinti „Foundry“ pardavimus 50 proc., tačiau mažiau nei penktadalis pasiekė šį tikslą. Atrodo, kad atsakydama į tai, „Microsoft“ sumažino tikslą iki maždaug 25 proc. šiais metais. „Microsoft“ akcijos, kai pasirodė ši žinia, smuko 3,1 proc. ir dar neatsigavo.
Kova tęsiasi ir „Copilot“ – „Microsoft“ flagmaniško produktyvumo asistento – atžvilgiu. Kai kurios įmonės, kurios įdiegė „Copilot“, pastebėjo, kad darbuotojai bendroms užduotims atlikti renkasi konkurencinius pokalbių robotus, o „Copilot“ lieka tik „Microsoft“ specifiniams darbo srautams, pvz., „Outlook“ ir „Teams“. Įmonei, kuri daugelį metų diegė AI į savo operacinę sistemą, biuro programų paketą ir debesų įrankius, šis modelis rodo platesnį neatitikimą: klientai atmeta naujas technologijas, kai įmonė jas įtraukia į esamus produktus kaip numatytąsias funkcijas, o ne kaip papildomus patobulinimus.
„The Information“ straipsnis netiksliai sujungia augimo ir pardavimo kvotų sąvokas“, – „Bloomberg“ sakė „Microsoft“ atstovas. „Bendros AI produktų pardavimo kvotos nebuvo sumažintos.“ „Jefferies“ brokerio įmonės analitikai palaikė „Microsoft“ poziciją, tačiau jos akcijos vis tiek smarkiai nukrito, nes investuotojai įvertino perspektyvą, kad įmonių paklausa bus mažesnė nei tikėtasi.
„Microsoft“ padėtis parodo įtampą visoje pramonės šakoje, kuri „neracionaliai“ investavo milijardus į AI infrastruktūrą, tikėdamasi, kad plačiai paplitęs jos naudojimas yra neišvengiamas. Įmonės išlieka atsargios, o naudotojai – skeptiški. „Microsoft“ agresyvi „AI visur“ strategija dabar yra pavyzdys dabartinio atotrūkio, kuris prisidėjo prie didžiausios ekonomikos burbulo nuo dotcom laikų. Analitikai įspėja, kad AI rinka galiausiai pati susitvarkys, ir atsiras aiškūs laimėtojai ir pralaimėtojai. Jei „Microsoft“ nepriims naudotojams palankesnio požiūrio, ji rizikuoja prarasti milijardus AI investicijų.
