Švenčių sezonas: idealios dovanų idėjos iš „Philips Monitors“ ir „Evnia“
Amsterdamas, 2025 m. gruodžio 11 d. Šventinis sezonas įgauna pagreitį, o su juo ateina ir dovanų teikimo džiaugsmas. Tiems, kam reikia patarimų dėl pirkinių, šie „Philips“ monitoriai turėtų labai patikti dėl savo pažangaus dizaino, nepriekaištingos vaizdo kokybės, išskirtinio tikslumo ir nuostabių spalvų. Nesvarbu, ar perkate dovaną žaidėjui, kūrėjui, ar profesionalui, šiame gide tikrai šį tą rasite.
Dovanos žaidėjams: daugiau galios su „Philips Evnia“
„Philips Evnia“ monitoriai yra puikus pasirinkimas žaidėjams, kurie svajoja apie aukščiausios klasės technologijas, greitą reakciją ir apdovanojimus pelniusį dizainą. „Philips Evnia“ turi daugybę funkcijų, leidžiančių pasiekti aukščiausio lygio našumą, ir užtikrina greitį, galią bei nuostabius vaizdus, kad žaidimai būtų sklandūs ir maloniai įtraukiantys.
„Philips Evnia 27M2N3800A“ yra naujos kartos aukščiausios klasės 27 colių (68,6 cm) žaidimų monitorius su novatoriška „Dual Mode“ technologija, leidžiančia lengvai persijungti tarp 4K UHD raiškos ir 160 Hz atnaujinimo dažnio ir FHD raiškos 320 Hz. Tai monitoriui suteikia neįtikėtiną universalumą.
„Philips Evnia 27M2N3501PA“ yra specialiai varžybose dalyvaujantiems žaidėjams sukurtas 27 colių (68,6 cm) QHD žaidimų monitorius, turintis „Fast IPS ekraną“, pasižymintį 260 Hz atnaujinimo dažniu, 0,3 ms reakcijos laiku su „Smart MBR“ ir visiškai nauja „Philips Evnia Precision Center“ programa.
„Philips Evnia 49M2C8900L“ beveik yra per geras, kad būtų tikras: jo prabangus lenktas 48,9 colių (124,3 cm) QD-OLED ekranas su dviguba QHD raiška (5120×1440), „DisplayHDR™ True Black 400“ sertifikatas, jaudinantis „DTS Sound“ garsas ir dirbtinio intelekto patobulintas „Ambiglow“ dovanoja išties nepakartojamą žaidimų patirtį. Be įspūdingų žaidimų savybių, 49M2C8900L taip pat siūlo patogias funkcijas kasdieniam naudojimui: integruotą „MultiClient“ KVM jungiklį, USB-C jungtį, „LowBlue“ režimą ir reguliuojamo aukščio stovą.
„Philips Monitors“ taip pat siūlo keletą kitų modelių, kurie tikrai patiks įvairiausiems žaidėjams:
● „Philips Evnia 34M2C3500L“ – lenktas (1500R) 34 colių (86,4 cm) „Ultrawide“ WQHD žaidimų monitorius, turintis „Fast VA“ ekraną, 180 Hz atnaujinimo dažnį ir palaikantis HDR10
● „Philips Evnia 27M2C5501“ – lenktas (1500R) 27 colių (68,6 cm)
QHD žaidimų monitorius su „Fast VA“ ekranu, itin sklandžiu 180 Hz atnaujinimo dažniu ir įtraukiančiu dirbtinio intelekto patobulinto „Ambiglow“ apšvietimu
● „Philips Evnia 24M2N3200NF“ ir 27M2N3200NF – 23,8 colių (60,5 cm) ir 27 colių (68,6 cm) FHD žaidimų monitoriai su IPS ekranais, 144 Hz atnaujinimo dažniu ir 0,5 ms reakcijos laiku su „Smart MBR“. Tai yra puikus pasirinkimas įsigijusiems savo pirmąjį žaidimų kompiuterį
● „Philips Evnia 34M2C6500“ – lenktas (1500R) 34 colių (86,4 cm) „Ultrawide“ QD-OLED žaidimų monitorius su „VESA ClearMR 9000“ ir „DisplayHDR True Black 400“ sertifikatais, dovanojantis sklandų ir nuostabiai detalų vaizdą su sodriu kontrastu ir ryškiomis spalvomis.
Dovanos namams ar biurui: galia ir stilius su „Philips E-line“ monitoriais
Sukurti pramogoms, studijoms ir kasdieniam naudojimui, „Philips E-line“ monitoriai yra aukštos kokybės, ergonomiški, daug funkcijų turintys įrenginiai, atitinkantys įvairius poreikius ir skonį. Šie monitoriai padeda patogiai ir produktyviai dirbti ir mėgautis pramogomis.
„Philips 346E2CUAE“ yra lenktas (1500R) 34 colių (86,4 cm) WQHD monitorius, kuris yra puiki dovana tiems, kurie ieško didelio ir universalaus įrenginio. Itin platus ekranas suteikia panoraminį vaizdą, ergonomiškas stovas padeda rasti patogią darbo padėtį, o universalu USB-C jungtis ir „MultiView“ funkcija darbui suteiks norimo sklamdumo.
4K ekranų gerbėjai tikrai įvertins „Philips 27E1N1800AE“ – 27 colių (68,6 cm) UHD monitorių, kuris suderina 4K kokybę, IPS ekrano aiškumą, HDR spalvų ryškumą ir reguliuojamo aukščio stovą.
27 colių (68,6 cm) „Philips 27E1N1600AE“ turi daug produktyvumą gerinančių funkcijų ir savybių. Tarp jų – USB-C jungtis („USB 3.2 Gen 1”) su iki 65 W galios tiekimu, leidžianti įkrauti prijungtą įrenginį ir sklandžiai dirbti su vienu laidu, taip išlaikant tvarką darbo vietoje. QHD raiškos ir HDR10 dėka šis monitorius rodo realistiškus, krištolo aiškumo vaizdus, o reguliuojamas stovas garantuoja komfortą ilgų darbo valandų metu.
27 colių (68,6 cm) „Philips 27E2N2500“ monitorius turi daugybę gerų savybių: 120 Hz atnaujinimo dažnį, 1 ms reakcijos laiką (MPRT), „Quad HD“ raišką. Tai jam leidžia naudotojams suteikti sklandų vaizdą, ryškias spalvas, tikslumą ir detalumą tiek profesionaliam, tiek kasdieniam naudojimui.
Namų vartotojai, siekiantys absoliutaus spalvų tikslumo ir nepriekaištingo ryškumo, neabejotinai pamėgs 27 colių (68,6 cm) „Philips 27E2N1500L“ monitorių, kuris gali pasigirti IPS ekranu, QHD raiška, „CrystalClear“ vaizdais, „SmartContrast“ ir HDR10 technologijomis.
„Philips 24E1N1100A“ ir 27E1N1100A turi atitinkamai 23,8 colių (60,5 cm) ir 27 colių (68,6 cm) FHD IPS ekranus ir turi viską, ko reikia gerai darbo vietai. Aukštos kokybės vaizdas, 1 ms atsako laikas (MPRT), „LowBlue“ režimas, integruoti garsiakalbiai, laidų tvarkymo sistema tvarkingai darbo vietai – šie monitoriai turi viską, ko reikia.
Galiausiai, „Philips 24E2N1110“ ir 27E2N1110 yra 23,8 colių (60,5 cm) ir 27 colių (68,6 cm) FHD monitoriai, pasižymintys aiškumu ir ryškumu. Šie monitoriai, turintys IPS ekranus, 120 Hz atnaujinimo dažnį ir 1 ms atsako laiką (MPRT), puikiai tinka namams ir biurams.
Nieko nelauk!
Nesvarbu, ar ieškote itin gražių detalių, sodrių spalvų ar aukščiausio lygio našumo – „Philips“ monitorius tikrai bus puiki dovana.
