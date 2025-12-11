Nutekėjo „Poco M8 Pro“ specifikacijos
„Poco“ neseniai išleido „F8 Ultra“ ir „F8 Pro“, tačiau po to prekės ženklas nesustojo – matyt, ruošiasi netrukus pristatyti „M8 Pro“. Kai kurios šio telefono specifikacijos buvo atskleistos FCC per sertifikavimo procesą.
Taigi, „Poco M8 Pro“ turi 6330 mAh bateriją, kuri greičiausiai bus reklamuojama kaip 6500 mAh talpos. Ji bus įkraunama iki 100 W. Telefonas palaiko „Wi-Fi 6E“ dviejų dažnių ryšį, 5G, „Bluetooth“ ir NFC. Deja, atrodo, kad jis gali būti paleistas su „HyperOS 2“, pagrįstu „Android 15“. Jis bus siūlomas su trimis RAM/atminties kombinacijomis: 8/256 GB, 12/256 GB ir 12/512 GB.
„Poco M8 Pro“ jau yra sertifikuotas TDRA Jungtiniuose Arabų Emyratuose ir IMDA Singapūre, taigi akivaizdu, kad tai bus pasaulinis įrenginys. Kadangi sertifikavimo procesas yra pačiame įkarštyje, tikimės, kad jis taps oficialus per artimiausias kelias savaites.
Naujausi komentarai