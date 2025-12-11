„Samsung“ pristato 60 W įkroviklį, ruošdamasi „Galaxy S26 Ultra“ išleidimui
„Galaxy S26 Ultra“ taps pirmuoju „Samsung“ telefonu, palaikančiu greitesnį nei 45 W laidinį įkrovimą, ir kompanija tam rengia pagrindą, pristatydama naują 60 W įkroviklį. Jis vadinasi tiesiog „Samsung 60 W maitinimo adapteris“ (modelio numeris: EP-T6010NBEGWW) ir pasirodė „Samsung.com“ filialuose įvairiose šalyse – visoje Europoje (pvz., Austrijoje, Švedijoje, Rumunijoje), taip pat Pietų Amerikoje (Peru) ir kai kuriose Artimųjų Rytų šalyse (Levante).
Įkroviklis turi vieną USB-C prievadą ir palaiko „Super Fast Charging 2.0“ technologiją. Jis pasižymi mažu budėjimo režimo energijos suvartojimu – vos 5 mW. Jis palaiko šiuos standartus: USB-PD (5 V, 15 V, 20 V) ir PPS (5–20 V) iki 3 A. Tačiau AVS nepalaiko. Senesnis 45 W „Super Fast Charging 2.0“ adapteris (EP-T4511XBEGGB) siūlė 3 A įkrovimą iki 15 V ir 2,25 A iki 20 V, abu variantai buvo ribojami iki 45 W.
Bet kokiu atveju, „Samsung“ reklamuoja, kad naująjį 60 W įkroviklį galima naudoti ne tik telefonams, bet ir „Galaxy“ planšetėms bei „Galaxy Book“ nešiojamiesiems kompiuteriams. Šiuo metu nė viena „Galaxy“ planšetė nepalaiko greitesnio nei 45 W įkrovimo – galbūt „Tab S12“ serija tai pakeis. Tačiau „Galaxy Book“ kompiuteriai palaiko 65 W įkrovimą.
Saugumo sumetimais įkroviklis palaiko temperatūros apsaugą, viršsrovių apsaugą ir trumpojo jungimo apsaugą. Be to, jis suprojektuotas taip, kad veiktų su mažu (elektriniu) triukšmu. Europoje „Samsung“ 60 W maitinimo adapteris kainuoja 53 eurus. Jis yra tik juodos spalvos.
„Samsung Galaxy S26 Ultra“ taip pat turės greitesnį belaidį įkrovimą, kuris sieks iki 25 W (palyginti su 15 W „S25 Ultra“). „S26“ ir „S26+“ turėtų palaikyti 20 W belaidį įkrovimą.
