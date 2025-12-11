„Ayaneo Pocket Play“ yra „Xperia Play“ reinkarnacija
„Ayaneo“ žengia į išmaniųjų telefonų rinką, o jos pirmasis įrenginys bus kitoks nei dabartiniai žaidimų telefonai. „Pocket Play“ netrukus bus pristatytas su išslystančiu valdikliu, kuris iškart primena 2011 m. „Sony Ericsson Xperia Play“.
Nors „Ayaneo“ neatskleidė savo žaidimų telefono specifikacijų ar kainos, mes galime pamatyti jo dizainą, kuris atrodo aukštos kokybės ir gerai suderintas. Išstumiamame valdiklyje yra D-pad, ABXY mygtukai ir pora jutiklinių plokštelių, kurios veiktų kaip vairasvirtės.
Įrenginys taip pat turi L1, L2 ir R1, R2 mygtukus, taip pat dvi galines kameras, stereo garsiakalbius ir USB-C prievadą. „Pocket Play“ bus galima įsigyti juodos ir baltos spalvų, ir, tikėtina, jis veiks su „Android“ operacine sistema. „Ayaneo“ „Kickstarter“ kampanijoje įrenginys nurodytas kaip „netrukus pasirodysiantis“.
