ZTE galėtų išspręsti kaltinimus dėl kyšininkavimo sumokėdama 1 mlrd. USD JAV vyriausybei
ZTE, kaip pranešama, artėja prie susitarimo dėl užsienio kyšininkavimo kaltinimų išsprendimo, sumokėdama 1 mlrd. JAV dolerių JAV vyriausybei. Remiantis naujuoju „Reuters News“ pranešimu, JAV Teisingumo departamentas vykdo tyrimą dėl ZTE pažeidimų, susijusių su Užsienio korupcijos praktikos įstatymu (FCPA) keliuose regionuose, o JAV pareigūnai šiuo metu rengia sprendimą, pagal kurį būtų sumokėta 1 mlrd. JAV dolerių.
ZTE susiduria su keliais kaltinimais dėl kyšininkavimo pagal FCPA už tai, kad tariamai kyšininkavo pareigūnams keliuose regionuose, siekdama užsitikrinti telekomunikacijų sutartis. Pasak žmonių, susipažinusių su tebevykstančiu DOJ tyrimu dėl ZTE, naujausi kaltinimai dėl kyšininkavimo siekia 2018 m. ir yra susiję su abejotinais telekomunikacijų sandoriais Pietų Amerikoje, konkrečiau – Venesueloje.
ZTE išleido oficialų pareiškimą Honkongo vertybinių popierių biržai, kuriame patvirtino pranešimus apie vykstančius derybų su JAV DOJ. Jei susitarimas su JAV vyriausybe bus pasiektas, jis pirmiausia turės būti patvirtintas Kinijos vyriausybės, nes ZTE yra iš dalies valstybinė įmonė.
2017 m. ZTE prisipažino kalta dėl neteisėto JAV technologijų eksporto į Iraną ir Šiaurės Korėją, už ką buvo skirta 1,2 mlrd. JAV dolerių bauda. Po metų JAV prekybos departamentas uždraudė JAV įmonėms 7 metus eksportuoti komponentus, pvz., lustus ir programinę įrangą ZTE.
2020 m. JAV Federalinė ryšių komisija (FCC) paskelbė ZTE grėsme nacionaliniam saugumui ir dar labiau apribojo jos prieigą prie JAV tinklų, taip pat užblokavo federalines subsidijas operatoriams, naudojantiems ZTE tinklo įrangą. 2022 m. FCC uždraudė visą ZTE ir „Huawei“ tinklo įrangos importą, o tai taip pat padarė kelios Europos Sąjungos valstybės narės.
