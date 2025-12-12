„Segotep TITANLOAD EX 16-pin“ maitinimo kabelis išbandytas su iki 1080 W
„Segotep“, kompanija, gaminanti maitinimo šaltinius ir kompiuterių korpusus, paskelbė galutines specifikacijas ir „TITANLOAD 16-pin“ didelės srovės kabelio, skirto 12V-2×6 PCIe 5.1 vaizdo plokštėms, gamybos grafiką. Bendrovė atsisakė anksčiau planuoto 12A mažmeninio modelio ir pereis tiesiai prie galingesnio 14A „TITANLOAD EX“, kuris Kinijoje turėtų būti pradėtas tiekti 2025 m. gruodžio arba 2026 m. sausio mėnesį. „Segotep“ teigia, kad naujasis kabelis skirtas naudotojams, kuriems kelia nerimą 16 kontaktų jungčių problemos aukščiausios klasės RTX 50 serijos plokštėse ir ateityje dar galingesnėse GPU.
„TITANLOAD“ veikia su bet kokia vaizdo plokšte ir maitinimo šaltiniu, kurie jau naudoja 12V-2×6 jungtį ir atitinka PCIe 5.1 specifikaciją, todėl nereikia keisti maitinimo šaltinio ar modifikuoti aparatūros. Kabelyje išliko 16 AWG laidai ir tos pačios pagrindinės medžiagos, tačiau vidinė jungčių struktūra buvo perdaryta, kad padidėtų kontaktinis plotas ir srovės pralaidumas. Auksu padengti terminalai ir tvirtesnis sujungimas yra dalis šio pakeitimo, dėl kurio kištuką sunkiau įdėti ir išimti. Kol kas nėra 90 laipsnių versijos, o kiekvienas kabelis tiekiamas su iš anksto įdiegtu laikikliu, kad būtų galima tvarkingiau išdėstyti laidus.
„Segotep“ laboratorijos duomenys gauti atlikus bandymus 26 °C aplinkos temperatūroje be oro srauto. Esant standartinei PCIe 5.1 projektinei apkrovai 669 W, įprastas 9,3 A 12V-2×6 kabelis pasiekė maksimalų temperatūros pakilimą 97,46 °C ir vidutinį pakilimą 71,98 °C, o karščiausios vietos temperatūra buvo 123,46 °C. Tokiomis pačiomis sąlygomis „TITANLOAD“ 12A kabelis sumažino šiuos skaičius iki 50,76 °C maksimalaus padidėjimo, 41,11 °C vidutinio padidėjimo ir 76,76 °C karščiausios vietos. 14A „TITANLOAD EX“ pasiekė dar geresnių rezultatų: maksimalus temperatūros kilimas buvo tik 27,53 °C, vidutinis – 23,45 °C, o karščiausia vieta buvo 53,53 °C.
Bendrovė taip pat išbandė didesnes apkrovas, viršijančias PCIe 5.1 projektavimo tikslą. Esant 864 W ir 12 A, 12A kabelis parodė maksimalų temperatūros kilimą iki 72,96 °C ir vidutinį iki 61,34 °C, o 14A EX kaito iki 46,58 °C ir 38,33 °C. Karščiausios vietos temperatūra esant šiai apkrovai buvo 98,96 °C 12A kabeliui ir 72,58 °C 14A EX kabeliui. Atliekant 15 A apkrovos bandymą esant 1080 W, kuris viršija nominalią 14 A konstrukciją, „TITANLOAD EX“ pasiekė 94,69 °C aukščiausią temperatūrą, o temperatūros kilimas buvo 68,96 °C, o vidutinis kilimas – 58,87 °C.
„TITANLOAD EX“ 14A, kaip teigiama, sumažina terminio gedimo tikimybę iki 1,2 % standartinio kabelio, o MTBF padidėja 80 kartų.
