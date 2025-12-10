Video parodo kaip veiks „Google“ „NameDrop“ funkcija „Android“ telefonams
Lapkričio mėnesį pirmą kartą išgirdome, kad „Google“ kuria kažką labai panašaus į „Apple“ „NameDrop“, bet skirtą „Android“ įrenginiams. „NameDrop“ buvo išleistas 2023 m. ir leidžia dalytis failais su kitu „iPhone“ savininku, tiesiog priartinus savo „iPhone“ vienas prie kito. „NameDrop“ taip pat palaiko kontaktų informacijos dalijimąsi.
Atrodo, kad „Google“ savo įgyvendinime, bent jau iš pradžių, sutelkė dėmesį į kontaktų dalijimąsi. Žemiau įterptame vaizdo įraše parodoma, kaip „Google“ versija „NameDrop“ „Android“ išmaniesiems telefonams veiks praktikoje.
Dar neaišku, kaip „Google“ nuspręs pavadinti šią funkciją. Kuriant ją, ji vadinama „Gesture Exchange“ (gestų mainai) ir „Contact Exchange“ (kontaktų mainai), ir vienas iš šių pavadinimų galiausiai gali tapti tikruoju komerciniu paslaugos pavadinimu, bet tikimės, kad „Google“ rinkodaros komandos sugalvos kažką labiau įsimintino.
Bet kuriuo atveju, funkcija vis dar aktyviai kuriama ir dar nėra paruošta, kaip matyti iš to, kad nors vaizdo įraše rodoma animacija veikia, tikrasis kontaktų keitimasis vis dar neveikia. Taigi manome, kad ji bus paleista kažkur 2026 m.
Kai tai įvyks, gali tekti šiek tiek pavargti, kad suderintumėte dviejų „Android“ įrenginių NFC antenas, nes jos naudojamos pradiniam ryšiui užmegzti. Nors „iPhone“ šias antenas nuosekliai montuoja viršuje, „Android“ išmaniuosiuose telefonuose situacija yra gerokai įvairesnė.
