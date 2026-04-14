„AGON by AOC“ įtvirtina Nr. 1 poziciją Europoje tarp žaidimų monitorių prekės ženklų
Ilgalaikė lyderystė rinkoje ir besiritanti OLED technologijos populiarumo banga. „AGON by AOC“ sėkmė 2025 metais
Amsterdamas, 2026 m. balandžio 13 d. „AGON by AOC“, pasaulyje pirmaujantis žaidimų monitorių prekės ženklas1, dar kartą įtvirtino savo žaidimų monitorių lyderės poziciją Europoje 144 Hz ir aukštesnio dažnio segmente. Remiantis naujausiais „Context“ rinkos duomenimis, apimančiais 2025 m. 1-4 ketvirčius, prekės ženklas išlaikė rinkos lyderio pozicijas visus metus ir šį laikotarpį užbaigė padidinęs ketvirčio rinkos dalį 2,5 %, taip sustiprindamas savo poziciją Europos žaidimų monitorių segmente.
2025 m. pabaigoje „AGON by AOC“ dar kartą įtvirtino savo pasaulyje pirmaujančio žaidimų monitorių prekės ženklo poziciją
Nuoseklus augimas bręstančioje rinkoje
2025 m. Europos žaidimų monitorių rinka toliau augo, o kartu su ja augo ir „AGON by AOC“. Šis prekės ženklas 2025 m. 4-ą ketvirtį užfiksavo 8,2 % augimą, lyginant su praėjusiais metais, ir žymų 45 % apimčių padidėjimą, palyginti su ankstesniu ketvirčiu. Visa tai atspindi stiprią aukštos kokybės žaidimų monitorių paklausą visoje žemyno teritorijoje.
Tokie nuoseklūs rezultatai – tai apgalvotos produktų strategijos, apimančios visus žaidimų rinkos segmentus, pasiekimas. Nuo AOC GAMING serijos, siūlančios aukšto atnaujinimo dažnio „Fast IPS“ ir OLED ekranus įvairiapusei žaidimų patirčiai, iki AGON PRO serijos, pasižyminčios pažangiausia QD-OLED technologija arba išskirtiniu 610 Hz atnaujinimo dažniu reikliausiems entuziastams ir e-sporto profesionalams – „AGON by AOC“ turi ką pasiūlyti absoliučiai visiems žaidėjams.
OLED populiarumas sparčiai auga
Viena iš pagrindinių 2025 m. tendencijų – žaidimų monitoriuose vis dažniau diegiama OLED technologija. 2025 m. 4-ame ketvirtyje „AGON by AOC“ rinkos dalis OLED žaidimų monitorių segmente išaugo 1,5 % palyginti su praėjusiais metais ir dar 1,5 % palyginti su praėjusiu ketvirčiu, o tai atspindi tiek prekės ženklo įsipareigojimą populiarinti šią technologiją, tiek didėjantį žaidėjų susidomėjimą puikiu OLED kontrastu, spalvų tikslumu ir reakcijos greičiu.
„AGON by AOC“ prekės ženklas yra puikiai pasirengęs pasinaudoti šia tendencija – AOC GAMING ir AGON PRO serijose siūloma vis daugiau QD-OLED modelių. OLED technologija išeina iš aukščiausios nišos į plačiąją žaidimų monitorių rinką.
„Lyderio pozicijos išlaikymas Europoje rodo, kaip puikiai mūsų produktų strategija atitinka žaidėjų poreikius visame regione“, – sako „AOC International B.V.“ viceprezidentas Europai Stefanas Sommeris. „Visada siekėme tobulinti ekranų technologijas žaidimų rinkoje. Nesvarbu, ar tai reiškia 240 Hz ir aukštesnio atnaujinimo dažnio ekranų pristatymą platesnei auditorijai per mūsų AOC GAMING seriją, ar ribų peržengimą naudojant QD-OLED technologiją mūsų AGON PRO ir, neseniai, AOC GAMING serijose. Mes esame pasiryžę siūlyti galią ir inovacijas visuose lygiuose.“
240 Hz – ne riba
Žaidimų monitorių rinka iš esmės pasikeitė. Anksčiau 144 Hz dažnis buvo žaidimų monitorių standartas, o dabar šią vietą užima 240 Hz – to tikisi rimti žaidėjai. „AGON by AOC“ atliko svarbų vaidmenį skatindama šį perėjimą, nes tiek AOC GAMING, tiek AGON PRO produktų linijos siūlo platų 240 Hz ir aukštesnio dažnio modelių asortimentą.
2026 metais „AGON by AOC“ planuoja toliau plėsti savo aukšto atnaujinimo dažnio produktų asortimentą, toliau gerindamas prieigą prie ypač greitų ekranų. Tai apima naujus modelius visose produktų kategorijose, užtikrinant, kad 240 Hz ir aukštesnio dažnio privalumais galėtų naudotis kuo platesnė auditorija.
„Skaičiai kalba patys už save – jie atspindi pasitikėjimą, kurį Europos žaidėjai rodo mūsų prekės ženklui“, – sako Richardas Changas, „AOC International B.V.“ pardavimų Europoje vadovas. „Metinis pardavimų augimas daugiau nei 8 %, kartu išlaikant stabilią ir didėjančią rinkos dalį, rodo, kad mes tenkiname rinkos poreikius. Žvelgiant į ateitį, mūsų investicijos į OLED technologiją ir itin aukšto atnaujinimo dažnio ekranus leis mums ir toliau diktuoti tempą 2026 m.“
Naujas auditorijas pritraukiančios žaidimų naujovės
„AGON by AOC“ sukaupta technologinė žaidimų monitorių patirtis daro stiprią įtaką platesnei ekranų rinkai. Žaidimų monitoriuose įdiegtos naujovės, tokios kaip aukštas atnaujinimo dažnis, trumpas reakcijos laikas ir puikus spalvų tikslumas, vis dažniau pasiekia profesionalius ir verslo monitorius. Dabartinėje AOC produktų linijoje jau yra biuro monitorių su 100–120 Hz atnaujinimo dažniu, kurie rodo pastebimai sklandesnį vaizdą atliekant kasdienes užduotis. Tai – tiesioginis žaidimų segmento skatinamų tyrimų ir technologijų vystymo rezultatas.
Baltijos šalys
Baltijos šalyse „AGON by AOC“ įtvirtino savo lyderiaujančią poziciją 144 Hz ir aukštesnio dažnio žaidimų monitorių segmente. Prekės ženklas padidino užimamą rinkos dalį 5,7 %, lyginant su praėjusiais metais. „AGON by AOC“ toliau sparčiai auga šioje dinamiškoje rinkoje, o tai lemia įvairus produktų asortimentas ir pasiryžimas siūlyti galią ir kokybę visose kainų kategorijose.
