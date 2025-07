Aiškėja didelio „Intel“ APU procesoriaus specifikacijos

Vienas iš patikimiausių informacijos nutekėtojų, Raichu, patvirtina, kaip galėtų atrodyti naujoji „Nova Lake-AX“ konfigūracija. Kalbant apie procesorių, AX modeliuose bus naudojamas sumažintas procesoriaus klasteris, kuriame bus tik vienas blokas su aštuoniais „Coyote Cove“ P-branduoliais ir 16 „Arctic Wolf“ E-branduolių, kartu su keturių branduolių LPE salele, iš viso 28 branduoliai. Nova Lake-S turės iki dviejų tokių procesorių plytelių, o AX variantas atsisako antrosios plytelės, kad būtų vietos vienam didžiausių iGPU, kurį Intel yra įdiegęs savo lustuose.

Grafikos procesorius gali turi 384 vykdymo vienetus (EU), tai apytiksliai reiškia 48 „Xe3“ branduolius, darant prielaidą, kad standartinė konfigūracija yra aštuoni EU vienam Xe branduoliui. Tačiau gali būti tam tikrų vidinių pokyčių, todėl bendras „Xe3“ branduolių skaičius lieka nežinomas, išskyrus 384 EU skaičių. „Intel“ taip pat derina šį lustą su LPDDR5X atmintimi, kuri veikia LPDDR5X-9600 arba LPDDR5X-10 667 greičiu, suteikdama pakankamą pralaidumą 28 procesoriaus branduoliams ir 384 EU per 256 bitų magistralę. Be to, Raichu teigia, kad produkto išleidimas yra neaiškus, o tai reiškia, kad „Intel“ tikriausiai vertina platformos pelningumą, jei nuspręs ją gaminti dideliais kiekiais. Panašiai kaip ir AMD APU atveju, susidomėjimas galėtų būti didelis, todėl turėsime palaukti ir pažiūrėti, ar „Intel“ duos žalią šviesą projektui, skirtam masėms.