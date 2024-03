AMD FSR 3.1 turės įvairių patobulinimų, išleidimas antrame ketvirtyje

AMD toliau tobulina trečiosios kartos vaizdo išdidinimo technologiją. Dabartinė iteracija, FSR3, atnaujinama iki 3.1 versijos ir tikimasi, kad žaidimų kūrėjams bus prieinama nuo antrojo ketvirčio.

Atnaujintoje išdidinimo technologijoje įdiegta keletas patobulinimų, įskaitant geresnę vaizdo kokybę, „Vulkan“ ir „Xbox Game Dev Kit“ palaikymą bei svarbią naujovę – kadrų generavimo technologijos atskyrimą nuo išdidinimo.

Tai praktiškai leistų žaidimų kūrėjams derinti kadrų generavimą su kitomis išdidinimo technologijomis, tokiomis kaip DLSS, XeSS ar TSR. Jei tai pavyks, tuomet NVIDIA DLSS naudotojai galės naudotis kadrų generavimo technologija, kurią palaiko AMD programinė įranga, ir tuo pat metu galės naudoti NVIDIA išdidinimo sprendimą.

FSR 3.1 buvo atskleista GDC 2024, demonstruojant laikinio stabilumo ir vaizdo atsilikinėjimo animacijos patobulinimus. Šie patobulinimai buvo pademonstruoti naudojant žaidimą „Ratchet & Clank: Rift Apart“, kuris bus vienas iš pirmųjų FSR 3.1 žaidimų.

AMD teigia, kad FSR 3 palaikys apie 40 žaidimų, tačiau oficialaus FSR 3.1 palaikomų žaidimų sąrašo dar nėra. Kūrėjai galės naudotis FSR 3.1 per „GPUOpen“ platformą. Nors konkreti išleidimo data nepateikta, AMD planuoja, kad ji bus pristatyta antrąjį ketvirtį.

Introducing AMD FSR 3.1 with Improved Upscaling Quality

Announced today at our GDC 2024 “High Performance Rendering in Snowdrop Using AMD FidelityFX™ Super Resolution 3 (FSR 3)” presentation, AMD FSR 3.1 will have some significant improvements, new capabilities, and updates: