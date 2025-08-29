AMD nebesiūlys „Wraith Prism“ ir „Wraith Spire“ aušintuvų su procesoriais
AMD oficialiai nutraukė ilgametę „Wraith Prism“ ir „Wraith Spire“ aušintuvų, kurie beveik septynerius metus buvo tiekiami su „Ryzen“ procesoriais, gamybą. Šis pokytis turi įtakos tam tikriems „Ryzen 5000“, „Ryzen 7000“ ir „Ryzen 8000G“ serijų modeliams.
AMD pakeitė kai kuriuos savo OPN (produkto kodus) dėžutėse pardavinėjamiems procesoriams, kurie buvo komplektuojami su aušintuvais. Šį pokytį pastebėjo @momomo_us. „Wraith Prism“, pristatytas su „Ryzen 2000“ serija 2018 m., tapo populiarus dėl savo RGB apšvietimo ir didelio radiatoriaus. „Wraith Spire“, paprastesnės konstrukcijos, taip pat pasižymėjo tvirtu našumu bazinėse sistemose. Remiantis atnaujintais AMD produktų identifikatoriais, abu modeliai dabar pasiekė gyvavimo ciklo pabaigą (EOL – End Of Life).
Dėžutėse parduodamiems procesoriams, pvz., „Ryzen 7 7700“ ir „Ryzen 9 7900“, AMD nebepridės „Wraith Prism“, todėl klientai prireikus turės įsigyti aušinimo įrangą papildomai. MPK versijoms, tokioms kaip „Ryzen 7 8700G“ ir „Ryzen 5 3400G“, komplektuojamas aušintuvas bus pakeistas mažesniu „Wraith Stealth“. Skirtingai nuo „Prism“ ir „Spire“, „Stealth“ neturi RGB apšvietimo ir naudoja kompaktiškesnį radiatorių.
Pereinamasis laikotarpis prasidėjo rugpjūčio 1 d., o naujosios siuntos jau atspindi šį pakeitimą. Japonijos mažmenininkai jau pradėjo siūlyti „Ryzen 8700G“ ir 3400G procesorius, sukomplektuotus su „Wraith Stealth“, o ne su „Spire“. Paveiktų procesorių kainos, atrodo, nesikeičia.
