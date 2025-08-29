„Sapphire“ ruošiasi B850 pagrindines plokštes išleisti globaliai
„Sapphire“ jau kurį laiką gamino „NITRO“ pagrindinės plokštės skirtas „Ryzen“ procesoriams, tačiau jos buvo prieinamos tik tam tikruose regionuose, daugiausia Kinijoje. Dabar atrodo, kad tokių išlygų nebereikės. „Sapphire“ pradėjo reklamuoti naujas AMD pagrindines plokštes, kurios netrukus bus išleistos į rinką globaliai, o kai kurie mažmenininkai tai jau patvirtino.
„Sapphire“ jau pristatė savo „NITRO“ pagrindines plokštes su B650 ir B850 lustų rinkiniais, taigi specifikacijos buvo žinomos jau seniau. Svarbu tai, kad šios pagrindinės plokštės dabar pasirodys ir kitose rinkose, o tai yra gera žinia, nes didesnė konkurencija visada yra geriau.
Reikia pažymėti, kad vis dar nėra jokių ženklų, kad „Computex“ parodoje „Sapphire“ pristatyta X870 pagrindinė plokštė bus išleista. Buvo teigiama, kad šis modelis palaiko ASUS GC-HPWR jungtį, skirtą BTF dizainams, kurią kompanija vadina „Phantomlink“. „Sapphire“ pristatė „NITRO RX 9070 XT“ vaizdo plokštę su šia jungtimi, taigi ji gali būti išleista vėliau arba buvo parodyta tik kaip koncepcija. Vis dėlto tai, kad pradedamos gaminti pirmosios 800 serijos pagrindinės plokštės, yra teigiamas ženklas, kad situacija gali pasikeisti.
„Sapphire“ niekada nėra išleidusi „Intel“ pagrindinių plokščių, ir atrodo mažai tikėtina, kad tokios prekės yra planuojamos dabar. Deja, informacijos apie šių plokščių veikimą, palyginti su labiau įsitvirtinusiomis alternatyvomis, yra nedaug, nes apžvalgos tebėra ribotos kinų svetainėse.
Naujausi komentarai