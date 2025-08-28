NVIDIA praneša ketvirčio finansinius rezultatus
NVIDIA paskelbė ketvirčio finansinius rezultatus, pagal bendrovės metodiką fiskalinis ketvirtis baigėsi liepos 27 dieną.
Tai dar vienas rekordinis NVIDIA ketvirtis, nes per tris mėnesius pajamos pasiekė 46,743 mlrd. JAV dolerių sumą. Tai yra 6 % daugiau nei ketvirtyje prieš tai ir net 56 % daugiau nei prieš metus. Taip augant pajamoms į viršų šoka ir pelnas. Šiame fiskaliniame ketvirtyje NVIDIA pelnas yra net 26,422 mlrd. JAV dolerių. Ši suma net 41 % didesnė nei ketvirtyje prieš tai ir 59 % didesnė nei prieš metus.
Nieko nenustebins, kad bene visos šios pajamos iš serverių segmento, kuris NVIDIA sugeneravo 41,1 mlrd. JAV dolerių. Tuo tarpu žaidimu sektoriaus pajamos per tris mėnesius buvo 4,3 mlrd. JAV dolerių.
Pilną NVIDIA finansinę ataskaitą rasite čia.
