AMD ruošia RX 9070 GRE su 16 GB atminties
Tariamai AMD svarsto galimybę į savo asortimentą įtraukti naują RX 9070 serijos modelį. Ši vaizdo plokštė būtų pagrįsta RX 9070 GRE specifikacijomis, tačiau būtų patobulinta atminties talpos atžvilgiu. Dabartinis GRE modelis tiekiamas su 12 GB atminties, o atnaujinta versija, kaip teigiama, turės 16 GB atminties, kaip ir RX 9070 bei RX 9070 XT.
Pranešimas rodo, kad AMD planuoja šį atnaujinimą, kuris galbūt bus pristatytas rugsėjo–spalio mėnesiais. Padidinus atminties talpą, vaizdo plokštė taip pat turėtų naudos iš platesnės atminties magistralės ir didesnio pralaidumo, palyginti su dabartine 12 GB versija. Gandai nesako, kad specifikacijos bus identiškos, paliekant AMD galimybę taip pat pakoreguoti branduolių skaičių, o tai pateisintų aukštesnę kainą.
Šis scenarijus yra realistiškas, atsižvelgiant į AMD ankstesnę strategiją. RX 6750 GRE buvo išleista dviem versijomis su skirtinga atminties talpa, branduolių skaičiumi ir plokštės galia. Tačiau jos įpėdinė RX 7650 GRE nesekė šiuo pavyzdžiu, todėl sunku prognozuoti, kokius pokyčius AMD gali įgyvendinti šį kartą.
Naujausi komentarai