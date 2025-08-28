Būsimas RDNA 5 flagmanas gali turėti 512 bit atminties valdiklį
Kepler, kuris sėkmingai atskleidė daugelio naujos kartos vaizdo plokščių ir žaidimų konsolių architektūros specifikacijas, prisijungė prie diskusijos apie RDNA 5, arba, kaip kai kurie mėgsta ją vadinti, UDNA. Ši naujos kartos AMD architektūra, skirta tiek žaidimams, tiek dirbtiniam intelektui, turėtų būti vienas didžiausių „Radeon“ šeimos atnaujinimų iki šiol.
Jei gandai apie tariamą AMD AT0 GPU pasitvirtins, bus tikrai įdomu. Dabartinės spekuliacijos rodo, kad AT0 turės 96 skaičiavimo vienetus, suskirstytus į 8 šeiderių masyvus. Kiekvienas šešėlių masyvas turės 16 šešėlių variklių, o kiekvienas šešėlių variklis turės 6 skaičiavimo vienetus.
Gandai sako, kad AT2 GPU turės 40 skaičiavimo vienetų, o kiekvienas šešėlių variklis turės 5 skaičiavimo vienetus. O atminties valdiklis turėtų būti 192 bitų, tuo tarpu AT0 turėtų naudoti 512 bitų atminties magistralę.
Tuo tarpu AT3, turės 24 skaičiavimo vienetus. Įdomu tai, kad šio lusto atminties valdiklis bus didesnis nei nei AT2, o tai gali būti dėl to, kad AT3 ir AT4 yra suprojektuoti LPDDR5X atminčiai, kuriai reikia daugiau magistralės pločio. AT4 gali turėti 12 skaičiavimo vienetų, o kiekvienas atminties valdiklis šiuose lustais, manoma, bus 16 bitų pločio.
96CU 512BIT? atrodo 600w TDP plokštės tampa nauju standartu 🙂 Įdomu koks Ngreeedia atsakas bus. 30k CUDA su 2x 2×6-12V 1kw TDP? 🙂