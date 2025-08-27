Biržų atstovai įspėja, kad finansinis turtas neturėtų virsti kriptovaliuta
Pasaulinė biržų federacija (WFE) neseniai paskelbė atvirą laišką pagrindiniams finansų reguliavimo institucijoms, ragindama jas spręsti didėjantį susidomėjimą tokenizuotu turtu ir kriptovaliuta pagrįstomis akcijomis. Pasaulinė viešai reguliuojamų akcijų, ateities sandorių ir opcionų biržų prekybos grupė ragina institucijas imtis aktyvesnių veiksmų prieš nereguliuojamą tokenizaciją.
WFE adresavo savo laišką JAV SEC kriptovaliutų darbo grupei, IOSCO fintech darbo grupei ir Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai. Ji įspėjo, kad trečiųjų šalių tokenai gali būti panašūs į akcijas, bet nėra lygiaverčiai. Skirtingai nuo tradicinių rinkų, kriptovaliutos gali būti nepakankamai skaidrios, pažeisti investuotojų teises ir nesuteikti standartinių apsaugos priemonių.
WFE dėmesys sutelktas ne tik į mažas kriptovaliutas, bet ir kelia susirūpinimą dėl gerai įsitvirtinusių tokenų ir blokų grandine pagrįstų turto. Pagrindinės problemos yra rinkos fragmentacija, investuotojų apsaugos spragos, saugojimo ir vykdymo rizika, reguliavimo arbitražas ir galimos reputacijos ar teisinės pasekmės.
Nors WFE laiške neminėjo jokios konkrečios platformos, kriptovaliutų biržų operatoriai, tokie kaip „Coinbase“ ir „Robinhood“, pasisakė už platesnį tokenizuoto turto naudojimą. Pritariantieji teigia, kad skaitmeniniai vertybiniai popieriai gali sumažinti prekybos išlaidas, pagreitinti atsiskaitymus ir sudaryti sąlygas prekybai visą parą.
Menininkai, tokie kaip „Bored Ape Yahat Club“, daugiausia piktnaudžiauja tokenizacija, masiniu būdu gaminant abejotinos vertės klipartus. Tačiau dabar įmonės ją taiko materialiam, vertingam turtui. Nekilnojamojo turto, privačių rinkų ir islamo finansų įmonės remia šią technologiją, o didieji bankai ir fintech įmonės vykdo bandomąsias turto tokenizacijos programas.
