Trumpas vėl gąsdina muitais. Taikinyje šalys, kurios „skriaudžia“ tech gigantus
Donaldas Trumpas jau seniai kritikuoja šalis, kurios ima pinigus iš JAV technologijų gigantų. Dabar prezidentas pagrasino imtis veiksmų. Trumpas sako, kad visoms šalims, kurių mokesčiai, teisės aktai ir reglamentai yra nukreipti prieš JAV įmones, jis taikys papildomus muitus ir eksporto apribojimus.
Savo „Truth Social“ platformoje Trumpas parašė, kad „skaitmeniniai mokesčiai, skaitmeninių paslaugų teisės aktai ir skaitmeninių rinkų reglamentai yra skirti pakenkti arba diskriminuoti amerikietiškąsias technologijas“. Jis pridūrė, kad šios priemonės „suteikia visišką laisvę didžiausioms Kinijos technologijų įmonėms“.
„Jei šios diskriminacinės priemonės nebus panaikintos, aš, kaip Jungtinių Valstijų prezidentas, įvesiu didelius papildomus muitus tos šalies eksportui į JAV ir nustatysiu eksporto apribojimus mūsų labai saugomoms technologijoms ir lustams“, – įspėjo Trumpas, pridurdamas, kad Amerika ir Amerikos technologijų įmonės nebėra pasaulio „kilimėlis“ ar „kaupimo dėžutė“.
Trumpas vasario mėnesį pasirašė vykdomąjį įsakymą „Amerikos kompanijų ir novatorių gynimas nuo užsienio šalių reketo ir nesąžiningų baudų bei sankcijų“, kuriuo JAV prekybos atstovui nurodoma ištirti įvairias užsienio šalių skaitmenines politikos priemones, įskaitant ES skaitmeninių paslaugų aktą (DSA) ir skaitmeninių rinkų aktą (DMA), siekiant imtis galimų atsakomųjų veiksmų.
„Reuters“ praneša, kad kai kurios svarstomos atsakomosios priemonės apima vizų apribojimus ES pareigūnams dėl DSA. Jungtinė Karalystė ir kelios ES valstybės narės, įskaitant Prancūziją, Italiją ir Ispaniją, taiko skaitmeninių paslaugų mokesčius. Jungtinės Karalystės versija, pagal kurią didelėms tarptautinėms skaitmeninėms platformoms taikomas 2 % mokestis nuo bendrųjų Jungtinės Karalystės pajamų, duoda apie 800 mln. svarų sterlingų (beveik 1,1 mlrd. JAV dolerių) pajamų, kurių didžioji dalis gaunama iš JAV technologijų įmonių.
Balandžio mėn. Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keir Starmer pasiūlė sumažinti Jungtinės Karalystės DSA pagrindinę normą didelėms JAV technologijų įmonėms mainais už mažesnius tarifus iš Trumpo administracijos. Kanada atšaukė savo skaitmeninių paslaugų mokestį birželio mėn., likus kelioms dienoms iki jo įsigaliojimo, pirmiausia siekdama išgelbėti sustojusias prekybos derybas su Jungtinėmis Valstijomis.
Į USA/EU muitų disbalansą idomu ar įeina skaitmeniniai produktai? Turbūt ne, o manau kad gal turėtų…
MS paslaugoms vien iš LT išeina manau šimtas kitas milijonų per vienerius metus…
Kaip ir Apple skaitmena eina per Airija ir taip nuslepiami mokesciai nuo amerikonu