NVIDIA skatina „Neural Rendering“ žaidimuose. Tikslas – 100 % AI sugeneruotų pikselių
NVIDIA naujoji koncepcija siekia generuoti kiekvieną pikselį dirbtiniu intelektu, dar vadinamu neuroniniu atvaizdavimu („Neural Rendering“). Tai ne pirmas kartas, kai bandoma tai padaryti, tačiau ankstesni pavyzdžiai davė keistus rezultatus, kuriais nė vienas žaidėjas nenorėtų naudotis. Beje, Jensen Huang jau minėjo šią idėją daugiau nei prieš 2 metus.
Būtų logiškiau, jei NVIDIA siektų sukurti daugiau AI generuojamų kadrų ir juos derinti su tokiomis technologijomis kaip „RTX Remix“. Tai padidintų detalumą ir kokybę, tuo pačiu išsaugant kūrėjo numatytą vaizdą. Šiuo metu dėmesys, atrodo, skiriamas mažesniems projektams, pavyzdžiui, „RTX Neural Face“, kaip parodyta šiame sausio mėnesio vaizdo įraše.
Tačiau, pasak NVIDIA, pagrindinis dėmesys skiriamas ne žaidimų pagreitinimui, o energijos taupymui, ypač nešiojamuosiuose kompiuteriuose. Pasikliaudama AI kadrų prognozavimui, NVIDIA nori sumažinti skaičiavimo apkrovą, o „race to idle“ kadrų generavimas gali sumažinti energijos suvartojimą perpus.
NVIDIA teigia, kad RTX 5090 jau yra paruoštas šiam metodui, kaip ir RTX PRO 6000, kuris gali veikti keturiose daugiafunkcėse GPU konfigūracijose su 24 GB atminties kiekvienoje.
Dar per anksti kalbėti apie visišką neuroninį atvaizdavimą. Galbūt tai taps praktiška po kelių vaizdo plokščių kartų, bet kol kas būtų gerai, jei daugiau pastangų būtų skiriama protingesniems NPC.
