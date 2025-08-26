„YouTube“ koreguoja „Shorts“ turinį su AI be kūrėjų žinios
„YouTube“ pripažino, kad naudojo dirbtinį intelektą vaizdo įrašų kokybei savo platformoje pagerinti, apie tai iš anksto nepranešę kūrėjams. Dėl neatskleistų pakeitimų, taikomų daliai „YouTube Shorts“ vaizdo įrašų, kai kurie turinio kūrėjai liko susirūpinę dėl to, kaip pateikiami jų darbai, ir dėl platesnių nematomų algoritminių tarpininkavimo pasekmių.
Rick Beato, muzikos pedagogas ir komentatorius, turintis daugiau nei penkis milijonus prenumeratorių, pirmą kartą įtarė, kad kažkas neįprasta, kai jo išvaizda neseniai paskelbtame vaizdo įraše atrodė šiek tiek keista. „Aš pagalvojau: „Žmogau, mano plaukai atrodo keistai“, – sakė jis BBC. Atidžiau pažiūrėjęs, Beato manė, kad jo oda ir veidas atrodo tarsi būtų retušuoti skaitmeniniu būdu, nors jis nenaudojo jokių filtrų.
Kitas kūrėjas, gitaristas Rhett Shull, pranešė apie panašius iškraipymus. Patikrinęs savo „Shorts“, jis pastebėjo pernelyg išryškintas veido bruožus ir tai, ką jis apibūdino kaip dirbtinę estetiką. „Jei norėčiau šio baisaus pernelyg išryškinimo, būčiau tai padaręs pats“, – sakė jis. Shull vėliau paskelbė vaizdo įrašą apie šią problemą, kuris sulaukė daugiau nei 500 000 peržiūrų, įspėdamas, kad tai gali pakenkti pasitikėjimui tarp kūrėjų ir jų auditorijos.
Jų skundai atspindi ankstesnes diskusijas „Reddit“ tinkle, kur naudotojai dalijosi neįprastų redagavimų pavyzdžiais dar birželio mėnesį. Tarp išskirtų problemų: nenatūraliai lygi oda, perdėtai atrodančios audinio raukšlės ir retkarčiais iškraipytos smulkūs detalės, pvz., ausys. Šie pakeitimai yra subtilūs, paprastai juos galima pastebėti tik lyginant vaizdus šalia, tačiau kai kurie kūrėjai sako, kad jų pakanka, kad kiltų įtarimas, jog be jų žinios gali būti keičiama ir kita informacija.
Reaguodamas į augančias spekuliacijas, „YouTube“ redakcijos ir kūrėjų ryšių vadovas Rene Ritchie savo įraše „X“ pareiškė, kad platforma bandė „tradicinę mašininio mokymosi technologiją“, siekdama pašalinti neryškumą, sumažinti triukšmą ir pagerinti „Shorts“ vaizdo kokybę. Ritchie palygino šį procesą su patobulinimais, kurie jau yra įdiegti šiuolaikiniuose išmaniuosiuose telefonuose.
Iki šiol bendrovė vengė atsakyti, ar kūrėjai galiausiai galės atsisakyti tokių pakeitimų. „YouTube“ taip pat pabrėžė skirtumą tarp „tradicinių mašininio mokymosi“ metodų ir generatyvinio AI, kuri sukuria visiškai naują turinį.
Kai kurie tyrėjai teigia, kad „YouTube“ terminologija sumenkina pokyčių mastą. Samuelis Wooley, profesorius ir Dietricho dezinformacijos studijų katedros vedėjas Pitsburgo universitete, sakė, kad skirtumas yra mažiau reikšmingas, nei atrodo. „Mašininis mokymasis iš tiesų yra dirbtinio intelekto sritis“, – sakė jis, pridurdamas, kad apibūdinant procesą kaip grynai techninį patobulinimą, užtušuojamas faktas, kad AI modifikuoja vaizdo įrašus be aiškaus jų kūrėjų sutikimo.
Wooley teigė, kad klausimas yra ne tai, ar sistema naudoja generatyvinį AI, bet tai, ar redagavimas mažina visuomenės pasitikėjimą internetiniu turiniu. „Kas atsitiks, jei žmonės sužinos, kad įmonės redaguoja turinį iš viršaus į apačią, net nepranešdamos apie tai pačiam turinio kūrėjui?“ – klausė jis.
