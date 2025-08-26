AMD: degantys AM5 lizdai yra pagrindinių plokščių gamintojų kaltė
Padidėjo AMD AM5 savininkų bendruomenės pranešimų skaičius apie vis dažniau pasitaikančius lizdo degimus. AMD reagavo į šias problemas, teigdama, kad pagrindinių plokščių gamintojai naudoja ODM BIOS, kuris neatitinka oficialių AMD specifikacijų, todėl kyla tokios problemos kaip lizdo degimas. Interviu su „Quasar Zone“ David McAfee ir Travis Kirsch iš AMD aptarė šias problemas. AMD, kaip pranešama, bendradarbiauja su savo partneriais, siekdama sukurti ir optimizuoti BIOS bei išspręsti šias problemas. Rekomenduojama nuolat atnaujinti BIOS iki naujausios versijos, nepriklausomai nuo pagrindinės plokštės gamintojo, kad šios problemos būtų veiksmingai išvengtos.
AMD:
AMD labai rimtai žiūri į kokybę. Šiuo tikslu mes glaudžiai bendradarbiaujame su pagrindinių plokščių gamintojais ir BIOS kūrimo metu, kad užtikrintume, jog produktai veiktų pagal specifikacijų ribas.
Ši problema kyla dėl to, kad kai kurie ODM BIOS neatitinka AMD rekomenduojamų verčių. AMD pozicija iš esmės yra teikti aukščiausios kokybės produktus, atlikus išsamius bandymus.
Mes visada rekomenduojame visiems atnaujinti savo pagrindinės plokštės BIOS į naujausią versiją. Taip yra dėl to, kad joje yra papildomų funkcijų, našumo patobulinimų ir problemų sprendimo sprendimų.
