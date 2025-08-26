„ASRock“ išleidžia L formos 12V-2×6 kabelį su perkaitimo apsauga
„ASRock“ maitinimo kabelis, sukurtas jų pačių neseniai išleistoms maitinimo šaltiniams, informuos naudotojus apie galimą perkaitimą. NTC jutiklis fiksuos blogą kontaktą matuodamas temperatūrą. Dėl blogo kontakto kyla temperatūra ir kabelis gali išsilydyti. Tai paprastas jutiklis, naudojamas daugelyje kompiuterio įrenginių, todėl toks atnaujinimas, ypač 12VHPWR ir 12V 2×6 kabelių atveju, yra seniai reikalingas.
Kabelis taip pat turi žalią galiuką, panašų į MSI geltoną galiuką. Jis nurodo naudotojams, kad kabelis turi būti įkištas iki galo. Jei spalva vis dar matoma, kabelis nėra prijungtas tinkamai. Tačiau tai ne visada išsprendžia perkaitimo problemą, nes buvo atveju kai išsilydė ir MSI kabeliai.
Šis maitinimo kabelis pasirodė netrukus po pranešimo apie pirmąją „ASRock“ vaizdo plokštę su 12V-2×6 jungtimi, kuri susidūrė su lydymosi problema. Galbūt su šiuo kabeliu problema nebūtų kilusi. Remiantis Japonijos pranešimais, šio kabelio kaina yra 5980 jenų, apie 40 JAV dolerių, o tai nėra pigu.
