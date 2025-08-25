Floridoje mokinius nuo šaudytojų saugos ginkluoti dronai
Dar vienas ženklas, kad visuomenė vis labiau artėja prie „Cyberpunk 2077“ tipo distopijos, yra tai, kad Floridos mokyklos bando ginkluotus dronus kaip gynybos priemonę nuo šaudymų mokyklose. Dronai laukia ant įkrovimo pademų mokyklos teritorijoje ir, pasak jų gamintojo, gali surasti ginkluotą šaulį per 15 sekundžių. Tokia sistemą iš viso bandys trys mokyklos Floridoje, po gubernatoriaus Ron DeSantis patvirtinimo.
Dronai teikia nuolatinį tiesioginį vaizdo įrašą pirmiesiems reagavimo į incidentą asmenims. Jie skraido 30–50 mylių per valandą greičiu pastatuose ir gali pasiekti 100 mylių per valandą greitį lauke, todėl gali per aštuonias sekundes perskristi mokyklos teritoriją.
Dronai, kuriuos sukūrė bendrovė „Campus Guardian Angel“, lieka ant įkrovimo stotelių saugiose, keliose dėžėse – kiekvienoje yra po šešis dronus – mokyklų teritorijose, kol aptinkamas šaudymo incidentas. Juos nuotoliniu būdu valdo operatoriai įmonės būstinėje Ostine.
Dronai pirmiausia skirti padėti teisėsaugos institucijoms, kaip policijos šunys, tikrindami kampus ir kambarius. Tiesioginė transliacija taip pat gali padėti patvirtinti šaulio tapatybę ir buvimo vietą, taip padėdama įvertinti situaciją ir grėsmę.
Pasak „Newsweek“, dronus valdančiose Ostino komandose yra pilotas, taktikos specialistai, kurie koordinuoja judesius ir sprendžia, kada įsikišti, bei ryšininkai, kurie perduoda realaus laiko informaciją teisėsaugos institucijoms.
Nors dronai yra ginkluoti, jie naudoja ne mirtinus arba mažiau mirtinus ginklus, leidžiančius jiems atitraukti dėmesį, dezorientuoti, konfrontuoti, susilpninti ir neutralizuoti šaulius, teigia kompanija. Jie turi pipirinių granatų ir stiklo daužiklį, kad galėtų greitai patekti į klases.
Nepaisant to, kad jie neturi mirtinos ginkluotės, 30–90 tokių dronų buvimas mokyklose kelia susirūpinimą. Be galimų techninių problemų, visada yra galimybė, kad jie gali dar labiau pabloginti ar komplikuoti šaudymo situaciją. Taip pat kyla klausimų dėl operatoriaus mokymo. Dar yra galimybė, kad dronas susidurs su mokiniu ar teisėsaugos pareigūnu, kai jis skrieja koridoriais 50 mylių per valandą greičiu.
Netrukus sužinosime, kiek ši sistema yra sėkminga. „Campus Guardian Angel“ siekia nuolat įdiegti dronus mokyklose rugsėjo ir spalio mėnesiais, prieš pradedant visiškai veikiančią paslaugą sausio mėnesį.
Nėra abejonių, kad reikia daryti daugiau, siekiant užkirsti kelią šioms šaudynėms. Per pastaruosius trejus metus JAV mokyklose įvyko maždaug 1000 ginkluoto smurto incidentų, tai yra maždaug dešimt kartų daugiau nei prieš dešimtmetį.
„Nors dronai yra ginkluoti, jie naudoja ne mirtinus arba mažiau mirtinus ginklus“. Tai ne pilnai miręs būsi, bet pusiau?
idomiai cia tas saudymo mokyklose ,,trendas“ isvyste tam tikra dronu ,,nisa“
Nu tikiuosi mušamas nerdas nebus dronų mėgėjas. Nes plačias nišas atvėrė dronai.
antigun-boomdronas