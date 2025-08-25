„Noctua“ norėtų pasiūlyti ir RTX 5090 versiją, bet tiesiog trūksta grafikos procesorių
ASUS ir „Noctua“ neseniai išleido brangią „NVIDIA GeForce RTX 5080 Noctua Edition“ vaizdo plokštę, kuri yra klasikinės „Noctua“ smėlio ir rudos spalvų, turi tris triukšmą optimizuojančius NF-A12x25 G2 ventiliatorius ir kainuoja net 1500 JAV dolerių, todėl ji yra flagmanų kainų kategorijoje. Tačiau, pagal „KitGuru“ pranešimą, „Noctua“ nori pagaminti dar aukštesnės kokybės „RTX 5090 Noctua Edition“, bet tai trukdo dabartinės RTX 5090 tiekimo problemos.
Jakob Dellinger, „Noctua“ viešųjų ryšių ir produktų vadybininkas, „KitGuru“ sakė, kad net jei kompanija „norėtų pagaminti RTX 5090“, nėra pakankamai 5090 lustų, kad būtų galima kurti 5090 versiją. Tačiau galimybė sukurti „Noctua RTX 5090“ nėra visiškai atmesta, nes Dellinger konkrečiai nurodė, kad tiekimo apribojimai „šiuo metu“ daro vaizdo plokštės kūrimą neįmanomu.
