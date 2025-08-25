Paskelbti AMD ir „Intel“ procesorių išleidimo planai
@momomo_us pasidalijo mobilių procesorių išleidimo planais, parengtais vieno iš OEM gamintojų, bendradarbiaujančių su „Intel“ ir AMD. Nors „Intel“ planas atitinka esamus gandus, AMD versija atrodo įdomesnė, bet taip pat nuvilianti tiems, kurie tikisi naujovių.
AMD jau patvirtino „Gorgon Point“ seriją šių metų pradžioje uždarame partnerių susitikime. Nors kompanija niekada oficialiai nepatvirtino šios serijos, tikimasi, kad ji vėl naudos „Zen 5“ architektūrą. Remiantis nutekėjusia informacija, „Gorgon Point“ iš esmės yra „Strix Point“ atnaujinimas, išlaikantis tą patį branduolių skaičių, tą patį NPU ir, tikėtina, tą pačią grafikos architektūrą.
Pagal planą, AMD entuziastų ir elito lygmenys 2025 m. nebus atnaujinami. „Fire Range“ ir „Strix Halo“ atnaujinimai planuojami tik vėliau. Vietoj to, 2027 m. AMD tikimasi pristatyti „Gator Range“ ir „Medusa Point“, abu pagamintus naudojant „Zen 6“. „Gator Range“ pakeistų „Fire Range“ kaip elito lygio produktą, tačiau nėra aiškaus „Strix Halo“ įpėdinio. Po „Strix Point“ ir „Gorgon Point“ pasirodytų „Medusa Point“, turintis „Zen 6“ branduolius, 3 nm procesą ir FP10 lizdą.
Kitame produktų išleidimo plane apibrėžiami „Intel“ produktai 2025 ir 2026 m. Nenuostabu, kad tai apima „Arrow Lake“ ir „Panther Lake“, kartu su kai kuriomis žemesnės klasės architektūromis, pvz., „Wildcat Lake“. Jei abu grafikai yra tikslūs, nei „Intel“, nei AMD 2026 m. neišleis naujo HX serijos flagmano, o tai yra keista.
Kaip visada, kai nutekinami produktų išleidimo planai, informacija gali būti pasenusi arba netiksli. Šaltinio negalima patikrinti, bet atsižvelgiant į @momomo_us reputaciją, mažai tikėtina, kad medžiaga nėra kilusi iš patikimo šaltinio.
vietoje antro tokio paties intel roadmapo tikriausiai turejo buti si foto: https://pbs.twimg.com/media/GzHs_eebAAArUpV?format=png&name=900×900
Pataisiau