„Kamaeru: A Frog Refuge“ ir „Strange Horticulture“ žaidimai siūlomi nemokamai
„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „Kamaeru: A Frog Refuge“ ir „Strange Horticulture“ žaidimus. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Reikia paminėti, kad abu žaidimai veikia tik su „Windows“ operacinėmis sistemomis. Pasiūlymas dėl „Kamaeru: A Frog Refuge“ ir „Strange Horticulture“ bus aktyvus iki rugpjūčio 28 dienos.
Naujausi komentarai