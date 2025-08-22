Technews.lt - #1 IT naujienos

„Kamaeru: A Frog Refuge“ ir „Strange Horticulture“ žaidimai siūlomi nemokamai

„Epic Games“ parduotuvė vėl siūlo žaidimus visiškai nemokamai. Sekančią savaitę visi norintys galės į savo biblioteką pridėti „Kamaeru: A Frog Refuge“ ir „Strange Horticulture“ žaidimus. Norint tai padaryti reikia tik „Epic Games“ žaidimų paskyros. Reikia paminėti, kad abu žaidimai veikia tik su „Windows“ operacinėmis sistemomis. Pasiūlymas dėl „Kamaeru: A Frog Refuge“ ir „Strange Horticulture“ bus aktyvus iki rugpjūčio 28 dienos.

  • „Kamaeru: A Frog Refuge“ žaidimą rasite čia.
  • „Strange Horticulture“ žaidimą rasite čia.

