„Microsoft“ pagerins šeiderių apdorojimą, dėl to žaidimai pasileis daug greičiau
Vokietijoje, Kelne, vykusioje parodoje „Gamescom 2025“ kompanija „Microsoft“ paskelbė apie seriją žaidimams skirtų patobulinimų, kurie bus įdiegiami „Windows“ ekosistemoje. Kartu su nauja „Asus ROG Xbox“ nešiojamųjų įrenginių serijos aparatine įranga kompanija taip pat pristatė naują „DirectX“ programinės įrangos funkciją, vadinamą „Advanced Shader Delivery“.
„Microsoft“ pasidalijo išsamesne informacija neseniai paskelbtame „DirectX Developer Blog“ įraše. Pasak kompanijos inžinierių, „Advanced Shader Delivery“ (ASD) sukurta siekiant išspręsti dvi didžiausias PC žaidimų problemas: ilgas įkėlimo laikas ir žaidimo veikimą trikdantis strigimas, kai naujas žaidimas paleidžiamas pirmą kartą.
„DirectX“ komandos sprendimas, skirtas trikdžių ir ilgo įkėlimo laiko sumažinimui, pristato dvi naujas technologijas: „State Object Database“ (SODB) ir „Precompiled Shader Database“ (PSDB). SODB yra standartizuotas formatas žaidimų duomenų saugojimui, o PSDB veikia kaip iš anksto kompiliuotų šeiderių talpyklos.
Žaidimai, tiekiami per „Xbox Store“, dabar gali užklausti, kokių šeiderių jiems reikia, ir juos atsisiųsti tiesiai iš PSDB debesų talpyklos. Dėl to vietinis kompiliavimas tampa beveik nereikalingas, o „Xbox PC App“ gali netgi atnaujinti šeiderių talpyklą, kai vaizdo plokščių tvarkyklės atnaujinimas yra įdiegtas arba patvirtintas naudotojo.
Tikrindama „Obsidian“ ARPG „Avowed“, „Microsoft“ pastebėjo, kad paleidimo laikas sutrumpėjo iki 85 procentų. Rezultatas: greitesnis žaidimas ir mažiau baterijos energijos eikvojimas šeiderių kompiliavimui.
Verta paminėti, kad „Microsoft“ tiesiogiai semiasi įkvėpimo iš „Valve“ šeiderių debesies talpyklos, kurią naudoja žaidimų optimizavimui „Steam Deck“ platformoje. „Valve“ rankose laikomas kompiuteris gali atsisiųsti iš anksto sukompiliuotus šeiderius dėl savo fiksuotų techninių specifikacijų – skirtingai nuo beveik begalinės PC konfigūracijų įvairovės.
