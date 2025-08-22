12vHPWR jungtis lydosi ir su RX 9070 XT
Atrodo, kad AMD taip pat tapo auka dėl 12VHPWR jungties lydimosi problemų, kurios kamuoja NVIDIA RTX 4000 ir 5000 serijos vaizdo plokštes. Nors labai nedaug AMD grafikos plokščių gamintojų naudojo 12VHPWR jungtį Radeon RX 7000 serijai, naujojo jungties standarto naudojimas išaugo su RX 9070 ir 9070 XT išleidimu. Pirmasis užregistruotas atvejis, kai išsilydė 12VHPWR jungtis su Radeon RX 9070 XT, buvo paskelbtas „Reddit“.
Atrodo, kad problema paveikė tik vaizdo plokštės pusės kabelį, o pati vaizdo plokštė kol kas veikia, nors naudotojas pažymi, kad vienas maitinimo jungties kaištis yra tamsesnis už kitus, o tai rodo, kad jis turėjo netolygų kontaktą ir buvo perkaitintas. Paveiktas vaizdo plokštė yra „AsRock Taichi OC Radeon RX 9070 XT“, nors daugelis komentatorių teigia, kad jungties išsilydymą sukėlė sistemoje naudojamas maitinimo šaltinis. GPU taip pat buvo prijungtas per 3×8 kontaktų adapterį, o ne tiesiogiai prie ATX 3.1 maitinimo bloko, ir žinoma, kad tokie adapteriai taip pat gali sukelti jungčių lydymąsi.
