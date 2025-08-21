„Samsung“ pristato 8 TB 9100 PRO SSD
„Samsung“ pristatė du 8 TB papildymus savo 9100 PRO SSD serijai, išplėsdama saugojimo įrenginių asortimentą už esamų 1 TB, 2 TB ir 4 TB modelių ribų. Naujosios versijos apima standartinį dizainą ir variantą su integruotu aušintuvu, užtikrinančiu didesnį šiluminį efektyvumą, kad būtų išlaikytas maksimalus našumas esant nuolatiniam darbo krūviui. Šie SSD yra didžiausi „Samsung“ PCIe 5.0 duomenų kaupikliai, kuriuos iki šiol siūlė vartotojams. Sukurti sudėtingoms naudojimo sąlygoms, 8 TB talpos 9100 PRO diskai pasiekia iki 14 800 MB/s nuoseklųjį skaitymo greitį ir 13 400 MB/s rašymo greitį. Atsitiktinis našumas siekia 2200K IOPS skaityme ir 2600K IOPS rašyme, todėl jis tinka didelių duomenų kiekių aplinkoms, pvz., didelio masto žaidimų bibliotekoms, vaizdo redagavimui ir profesionaliam turinio kūrimui.
„Samsung“ pabrėžia, kad 8 TB suteikia vietos apie 80 didelių kompiuterinių žaidimų, remiantis dabartiniu vidutiniu žaidimų dydžiu. Be talpos, SSD užtikrina didesnį efektyvumą, sunaudodamas mažiau energijos vienam MB/s, palyginti su ankstesne 990 PRO serija. 9100 PRO serija gali būti naudojama nešiojamuose kompiuteriuose, stalininiuose kompiuteriuose ir „PlayStation 5“ konsolėse, o jos pasirodymas rinkoje numatytas rugsėjo viduryje. Kaina prasideda nuo 999,99 JAV dolerių už versiją su radiatoriumi.
