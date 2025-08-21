„Sony“ didina „PlayStation 5“ konsolių kainas. Kaltina globalią ekonomiką
„Sony“ oficialiai padidino „PlayStation 5“ konsolių kainas, padidinimas apima įprastą „PlayStation 5“, „Digital Edition“ ir „Pro“. Bendrovė nurodo tiekimo grandinės koregavimus, susijusius su geopolitinėmis įtampomis ir politika, tarp kurių yra prezidento Trumpo muitai.
„Kaip ir daugelis pasaulinių įmonių, mes ir toliau susiduriame su sudėtinga ekonomine situacija. Dėl to priėmėme sunkų sprendimą nuo rugpjūčio 21 d. padidinti rekomenduojamą „PlayStation 5“ konsolių mažmeninę kainą JAV.“ Naujos kainos, padidintos 50 JAV dolerių visoms trims versijoms, yra tokios:
- „PlayStation 5“: $499.99 > $549.99
- „PlayStation 5 Digital Edition“: $449.99 > $499.99
- „PlayStation 5 Pro“: $699.99 > $749.99
