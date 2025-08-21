AMD nebegamins B650 mikroschemų rinkinių
AMD, kaip pranešama, oficialiai nutraukė savo B650 mikroeshemų rinkinio gamybą ir tiekimą, taip užbaigdama vieną iš populiariausių AM5 pagrindinių platformų. Pagrindinių plokščių gamintojai nebegali užsisakyti B650 lustų ir jiems patariama visiškai pereiti prie naujesnės B850 produktų serijos.
Remiantis „Channel Gate“ ataskaita, gamintojai dabar sutelkė dėmesį į esamų B650 atsargų išpardavimą, o dauguma išpardavimo planų turėtų būti įgyvendinti iki 2025 m. spalio mėn. Tačiau atsargos mažmeninės prekybos kanaluose gali būti išparduotos per ilgesnį laikotarpį, todėl jų prieinamumas gali tęstis ir vėlesniais mėnesiais.
Naujesnis B850 lustų rinkinys, kartu su pradinio lygio B840, pradėtas diegti 2025 m. pradžioje. Pagrindinis skirtumas tarp B650 ir B850 yra PCIe 5.0 palaikymas. B650 garantuotai turėjo PCIe 5.0 tik M.2 jungčiai, o pagrindinė PCIe x16 jungtis dažniausiai būdavo PCIe 4.0 ir tik tam tikri modeliai turėjo PCIe 5.0 palaikymą. B850 dabar standartizuoja PCIe 5.0 funkcionalumą daugiau konfigūracijų.
Dabar, kai nutraukimas yra patvirtintas, B650 palaipsniui išnyks iš rinkos, o B850 ir B840 pagrindinės plokštės taps AMD pagrindiniais sprendimais „Ryzen 9000“ procesoriams ir naujesniems modeliams.
