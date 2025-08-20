„Gigabyte RTX 5080 Gaming OC“: Galijotas prieš Dovydą
Intro
Kai tik pasirodė pirmosios keturių aukštų (angl. quad slot) aušinimą turinčios vaizdo plokštės į jas žiūrėjome skeptiškai. Žinoma, atitinkamos galios vaizdo plokštė privalo turėti ir atitinkamo efektyvumo aušinimo sistemą, tad quad slot sistema tokiems modeliams kaip RTX 4090 ar RTX 5090 yra logiškas pritaikymas. Vis tik gigantiški aušintuvai neaplenkia ir žemesnį spartos reitingą turinčias vaizdo plokštes, pavyzdžiui, RTX 5080 ar net RTX 5070 Ti. Kadangi RTX 5080 sparta iki skausmo yra žinoma, šiandien labiau koncentruosimės į „Gigabyte RTX 5080 Gaming OC“ naudojamą aušinimo sistemą, kuri, kaip galima suprasti, užima būtent keturis išplėtimo lizdus. Kadangi įtariame, jog 360 W TDP pasižyminčiai RTX 5080 toks aušinimas gali būti per efektyvus, testavimo sąlygas pasunkinome parinkdami mažesnių gabaritų, tuo pačiu prastesnį aušinimą, turintį „Jonsbo Z20“ korpusą. O dar objektyvesnei nuomonei susidaryti įtraukėme dar vieną RTX 5080 modelį, kuris tėra vos 2,5 aukšto ir yra kone perpus lengvesnis už „Gaming OC“ vaizdo plokštę.
Norėjau ir aš Gigabyte Aorus modelio, bet kažkaip atgrasė tas varvantis termo gelis iš plokščių 🙂 Nuvalyt nėra sunku, bet klausimas ar bėgant laikui aušinimo kokybei neatsilieps. Kiek teko domėtis šie gigantiški aušintuvai būtini 5080, nes dėl mažo DIE size, neretu atveju jas sunkiau aušint nei ženkliai ėdresnes 5090. Būtų labai įdomu pamatyt kaip garų kamera veikia vertikaliai sumontuotose plokštėse. Kažkur viena ausim girdėjau, kad visas aušinimo efektyvumas dingsta ant vertikalaus montavimo 🙂 Šauni apžvalga. Taip ir toliau 😉
Pagal logiką, kad kažkas aušinimui atsitiktų gelis turėtų ištekėti iš kontakto tarp coolerio ir GPU/DRAM. Ar tai įmanoma – nežinau. Kažkokių pranešimų apie tai kaip ir nėra, tai turbūt šitas dalykas labiau estetikos klausimas.
Iš 2,5″ MSI coolerio tikėjaus blogiau. Taip, fanai gana triukšmingi, bet įvertinus aukštą ambient temperatūrą ir korpuso specifiką, tai labai nenuvylė. Geriau aušinamame FD Mood korpuse buvo 81C/84C/2200 RPM.
Galiu pabandyti pastatyti korpusą stačiai ir pakartoti testą – teoriškai turėtų išeiti 😀
Manau ir praktiškai gausis ne tik teoriškai 🙂 Bus aišku ar pati kamera efektyvumą praranda, ar dėl tikro vertikalaus montavimo aušinimas nukenčia dėl mažos erdvės oro išpūtimo angai. Bent pas mane iš tos angos pučia panašiai, kaip iš plaukų džiovintuvo 😀
Šiaip MSI aušinimas ir man įdomus. Kiek žinau visos MSI plokštės tuos pačius fan’us turi. Bent mano atveju, aušinimas nėra superinis, bet fanams sukantis 34% greičiu, plokštė labai tyli. Dar įdomiau tai, kad keliant sūkius iki 50-60% temperatūra krenta vos keliais laipsniais (575w). Jei plokštė veikia 300-400w ribose, sūkių didinimas daug efektyvesnis. Matyt ne oro srauto trūksta, o pati aušinimo sistema nesugeba taip greitai karščio pernešt. Tikėtina, kad ir Ventus panašias problemas turi.