Dauguma žaidimų kūrėjų naudoja AI, kad sumažintų išlaidas ir pagreitintų procesą
Tyrimas, atliktas birželio pabaigoje ir liepos pradžioje Jungtinėse Valstijose, Pietų Korėjoje, Norvegijoje, Suomijoje ir Švedijoje, surinko 615 kūrėjų atsakymus. Jis atskleidė, kad AI dabar naudojamas įvairioms užduotims, įskaitant turinio optimizavimą ir didelio masto tekstų, kodų, garso ir vaizdo apdorojimą. Beveik 44 proc. respondentų nurodė, kad naudoja šias priemones informacijai greitai ir savarankiškai apdoroti, o tai leidžia greičiau priimti sprendimus gamybos procese.
Ši technologija yra pozicionuojama kaip sprendimas vienai iš esminių pramonės problemų: kūrimo terminams, kurie vis ilgėja, nes žaidimai tampa vis sudėtingesni, o žaidėjai reikalauja vis didesnio sudėtingumo. Automatizavus pasikartojančias užduotis, AI leidžia kūrėjams sutelkti dėmesį į aukštesnio lygio prioritetus, pvz., dizainą ir kūrybinę kryptį.
Didžioji dauguma respondentų – 94 procentai – mano, kad AI galiausiai padės sumažinti kūrimo išlaidas. Studijos tikisi, kad tai kompensuos didėjančias išlaidas, susijusias su didelio biudžeto žaidimų kūrimu ir tiesioginių paslaugų žaidimų palaikymu. Tačiau tyrimas taip pat parodė, kad vienas iš keturių kūrėjų sunkiai vertina AI iniciatyvų investicijų grąžą, nurodydamas dideles integracijos išlaidas ir sunkumus vertinant produktyvumo padidėjimą.
Nors studijos pritaria automatizavimui, susirūpinimas dėl jo pasekmių išlieka didelis. Apie 63 procentai apklaustų kūrėjų išreiškė susirūpinimą dėl duomenų nuosavybės ir intelektinės nuosavybės, nes vis dar kyla klausimų, kam priklauso teisės į AI sukurtą medžiagą.
Šios abejonės atspindi platesnes diskusijas žiniasklaidos pramonėje. Praėjusiais metais Holivudo vaizdo žaidimų atlikėjai surengė streiką dėl AI naudojimo ir darbo užmokesčio ginčų, netgi tuo metu, kai didieji leidėjai uždarė studijas ir vykdė masinius atleidimus.
Baimė prarasti darbą tebėra plačiai paplitusi, nes kūrėjai nerimauja, kad didesnis priklausomumas nuo AI gali pakeisti žmogaus vaidmenį, sumažinti darbo užmokestį arba išprovokuoti teisines kovas dėl mokymo duomenų ir sukurtų išteklių naudojimo.
Nepaisant šių iššūkių, pramonės nuomonė apie AI išlieka daugiausia optimistinė. Daugelis kūrėjų automatizavimą laiko esminiu veiksniu, siekiant išlaikyti inovacijas esant biudžeto spaudimui. Kai kurie prognozuoja, kad platesnis AI naudojimas galėtų pagreitinti prototipų kūrimo ciklus, atverti naujas galimybes mažesnėms studijoms.
