Dėl stiprėjančio euro NVIDIA mažina kai kurių RTX 50 serijos vaizdo plokščių kainas
RTX 50 serijos kainos nuo sausio pabaigos, kai buvo pristatytos, palaipsniui mažėjo. Oficialios kainos dabar sumažėjo 9–10 %, bet tik kai kurių modelių. Tai paveikė RTX 5090, 5080 ir 5070 modelius, o tai reiškia tolesnį kainų mažėjimą po kovo, kai kainos jau buvo sumažėjusios apie 6 % žemiau gamintojo rekomenduojamos mažmeninės kainos.
Ne visi modeliai yra įtraukti į šį koregavimą. RTX 5070 Ti, kuris yra prieinama tik per NVIDIA partnerius (nėra „Founders Edition“), kainos nesikeičia. RTX 5060 ir 5060 Ti taip pat išlieka su ta pačia kaina, tačiau šie modeliai taip pat nėra siūlomi kaip NVIDIA dizainai.
- „GeForce RTX 5090“: 2329 € -> 2099 € -9,9 %
- „GeForce RTX 5080“: 1169 € -> 1059 € -9,4 %
- „GeForce RTX 5070 Ti“: 879 € -> 879 € be pokyčių
- „GeForce RTX 5070“: 649 € -> 589 € -9,2 %
- „GeForce RTX 5060 Ti“: 399 € -> 399 € be pokyčių
- „GeForce RTX 5060“: 319 €-> 319 € be pokyčių
Kadangi RTX 50 pasiūla pastaruoju metu žymiai pagerėjo, ypač aukščiausios klasės modelių, tai atrodo esanti pirmoji koregavimo banga. Tačiau svarbu pažymėti, kad valiutų kursai labai pasikeitė.
Per mėnesį tai gali atrodyti ne tiek valiutos koregavimas, kiek realus kainų sumažinimas. Tačiau per šešis mėnesius euras sustiprėjo beveik 12 % JAV dolerio atžvilgiu, o tai gali paaiškinti šį kainų koregavimą. Kadangi „kainų sumažinimas“ atrodo susijęs su EUR/USD valiutų kursais, kainos JAV rinkoje lieka nepakitusios.
