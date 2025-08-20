AMD ruošia „Ryzen 5 9500F“ procesorių
Anksčiau šį mėnesį, dėka pagrindinių plokščių gamintojų, sužinojome, kad AMD pristatys naują procesorių „Ryzen 7 9700F“. Šis aštuonių branduolių procesorius yra pagrįstas „Granite Ridge“ siliciu, o tai reiškia, kad jis nenaudoja „Strix Point“ ar ankstesnės kartos „Phoenix“ architektūros. Šis procesorius pasiūlys visą procesoriaus konfigūraciją, bet neturės integruotos grafikos, kuri paprastai yra I/O luste (tik du RDNA2 CU).
Panašu, kad šis aštuonių branduolių procesorius nėra vienintelis, kuris ruošiamas. Naujas įrašas „Geekbench“ rodo, kad taip pat bus pristatytas šešių branduolių procesorius „Ryzen 5 9500F“. „Geekbench“ patvirtina, kad tai yra „Granite Ridge“, todėl greičiausiai tai bus „Ryzen 5 9600“ su mažesniais dažniais ir be iGPU.
Nutekėjusi informacija patvirtina, kad procesorius turės iki 5050 MHz siekiantį boost dažnį, taigi oficialiai jis gali būti 5,1 GHz arba 5,0 GHz. Tai yra 150–200 MHz mažiau nei „Ryzen 5 9600“. Tai aiškiai rodo, kad procesoriaus TDP yra ne daugiau kaip 65 W.
AMD dar nepatvirtino planų išleisti „Ryzen 9000F“ seriją. Tačiau pagrindinių plokščių gamintojai užsiminė, kad liepos mėnesio AGESA atnaujinimai jau palaiko šiuos procesorius, tad išleidimas gali būti artimas.
Naujausi komentarai