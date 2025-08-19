NVIDIA praneša, kad perkantys RTX 5070+ vaizdo plokštes gaus „Borderlands 4“ žaidimą
NVIDIA paskelbė, kad bendradarbiauja su „Gearbox Software“, kad „Borderlands 4“ būtų pridedamas prie pasirinktų „GeForce RTX 50“ serijos „Blackwell“ vaizdo plokščių ir iš anksto surinktų stalinių kompiuterių bei nešiojamų kompiuterių. Populiarus, chaotiškas FPS RPG, žinoma dėl savo išskirtinio vizualinio stiliaus, bus išleista rugsėjo 12 d.
Pasirinktose rinkose ir per dalyvaujančius mažmenininkus NVIDIA „Borderlands 4“ bus pridedamas prie GeForce RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ir RTX 5070 vaizdo plokščių; iš anksto surinktų stalinių kompiuterių su šiomis vaizdo plokštėmis; ir nešiojamieji kompiuteriai su RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 Ti ir RTX 5070 variantais. Kaip papildoma dovana, komplekte yra ne tik pagrindinis žaidimas, bet ir „The Gilded Glory Pack“ DLC. Šis pasiūlymas galioja iki rugsėjo 22 d., o žaidimų kodus panaudoti bus galima iki spalio 22 d.
Naujausi komentarai